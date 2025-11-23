3»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦ÎëÌÚ°¡Èþ¤Ï¡ÖÌîµå¤Î»î¹ç¡×±þ±ç¤ä¡Ö¼ø¶È»²´ÑÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤¯¤·¡×¡¡µÙÆü¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1²óÌÛ¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2016Ç¯7·î¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Íâ17Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤ò¡¢20Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¤ò¡¢22Ç¯8·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡¢¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡µÙÆü¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤ë¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÎëÌÚ¡£¡Ö¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥ÊÆþ¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â²¿¥«½ê¤«¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ó¥¡¼¤È¤«¡¢¥í¥Ô¥¢¤È¡¢¤¢¤ÈÆù¤Î¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¤È¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¡£À¨¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¡È¤¤ç¤¦¤É¤³¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼ÖÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»Ò¶¡¤¤¤ë¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖºòÆü¤âÌîµå¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤·¡£Ä«Áá¤¯¤«¤é¡×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÌîµå¤Ë²¼¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤¬¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´Á³¤À¤è¡£¤½¤³¤Î¶è¤¸¤ãÁ´Á³¡×¤ÈÉáÄÌ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¿Á³¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢³Ø¹»¤È¤«¤âÁ´Á³ÉáÄÌ¤Ë¡£¼ø¶È»²´ÑÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤¯¤·¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤è¤Í¡×¡Ö1Æü3¿©ºî¤Ã¤ÆÀö¤¤Êª¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¡¢¡È¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥Ï¥¤¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¡È¥¦¥¢¡¼¥Ã¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È1²óÌÛ¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤¬20ºÐ¤Î»þ»ä60ºÐ¤À¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é·ë¹½´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ò¹¯¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡