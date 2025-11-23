¥Ñ¥êºß½»¤Î¸µ¥Õ¥¸¿Íµ¤¥¢¥Ê¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¡õÌ¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤äÌ¼¤ÈÊÂ¤ó¤À¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÍýÁÛÅª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡ÃæÂ¼¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼¡½÷¤È°ì½ï¤Î3¿Í»þ´Ö¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤òÃæ±û¤Ë¾Ð´é¤ÎÉ×¤ÈÌ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÃæÂ¼¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢É×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÃæÂ¼¤Ï3¿Í¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¡¹°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤É×¤ÏÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Ê¤Î¤Ë¼¡½÷¤Ï¤Õ¤¥¡¼¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î»þ´Ö¤ò¼ý¤á¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÈþ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤É×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡Ê¤Ê¤«¤à¤é ¤¨¤ê¤³¡Ë
1969Ç¯3·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î1991Ç¯4·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£Æ±¶É¤Î¥¢¥Ê¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£1999Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯9·î¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼Â¶È²È¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ë¥È»á¤È·ëº§¡£3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@eriko.nakamuraofficial¡Ë
