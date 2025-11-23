ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡¡Å·¿´VSÂó¿¿¡¡¾¡¼ÔÍ½ÁÛ¤Î¥«¥®¤Ï¡Ê1¡Ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡Ê2¡Ë¹¶·âÅª¡Ê3¡Ë¥ê¡¼¥Áº¹¡Ä
¡¡¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ÀÈþÍÆ¼¼¡×¤ò¹Ã»Ò±à¡£ÆüËÜÃæ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤òµÄÏÀ¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¡½°æ¾åÂó¿¿Àï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î¾¡¼ÔÍ½ÁÛ¤òºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡Ä¡£
¡¡Å·¿´¡¢Âó¿¿¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ä¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢³ÊÆ®²È¤é¤ò¸Æ¤ó¤Ç¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ºÙÀî»á¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛ¤âºÇ¸å¤ËÍè¤ÆÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤Ïµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤ÆÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÀµÅýÇÉ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È²¾Äê¤·¤ÆÅ·¿´ÍÍø¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÈ½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤è¤ê¹¶·âÅª¤ÊÊý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ëÂó¿¿¤¬ÍÍø¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼ÍÍø¤¬¹¶·âÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬ÍÍø¤«¡£ºÙÀî»á¤Ï¡Öº£¡¢ÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¤Ê¤«¤ÐÊü´þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿ÈÄ¹¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¥ê¡¼¥Á¤Ç13¥»¥ó¥Á¾å²ó¤ëÅ·¿´¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¡£¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£