¡¡¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ÀÈþÍÆ¼¼¡×¤ò¹Ã»Ò±à¡£ÆüËÜÃæ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤òµÄÏÀ¤Ë´¬¤­¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¡½°æ¾åÂó¿¿Àï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î¾¡¼ÔÍ½ÁÛ¤òºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡Ä¡£

¡¡Å·¿´¡¢Âó¿¿¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ä¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢³ÊÆ®²È¤é¤ò¸Æ¤ó¤Ç¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿ºÙÀî»á¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛ¤âºÇ¸å¤ËÍè¤ÆÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿¡£

¡¡Âó¿¿¤Ïµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤ÆÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÀµÅýÇÉ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È²¾Äê¤·¤ÆÅ·¿´Í­Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£

¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÈ½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤è¤ê¹¶·âÅª¤ÊÊý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¸¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÅ¸³«¤Ç¤­¤ëÂó¿¿¤¬Í­Íø¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£

¡¡¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Í­Íø¤¬¹¶·âÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬Í­Íø¤«¡£ºÙÀî»á¤Ï¡Öº£¡¢ÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¤Ê¤«¤ÐÊü´þ¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿ÈÄ¹¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¥ê¡¼¥Á¤Ç13¥»¥ó¥Á¾å²ó¤ëÅ·¿´¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â»ØÅ¦¡£¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£