¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ»á¤Î°úÂà»î¹ç¤òÍèÇ¯£³·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü·èÄê
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÍèÇ¯£³·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾ìÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä£±£¶Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ºäËÜ¤é¤«¤é¤Î²ÖÂ«Â£Äè¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£