Àîºê¤Î£Ç£Ë°ÂÆ£½Ù²ð¤¬¸½Ìò°úÂà¡ÖÄ¹¤¤´ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡×¡Ä¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½
¡¡Àîºê¤Ï£²£³Æü¡¢£Ç£Ë°ÂÆ£½Ù²ð¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÂÆ£¤ÏÀîºê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é£²£°£°£¹Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¡¢¥×¥íÀ¸³è£±£·Ç¯¡££²£°£±£³Ç¯¤Ï¾ÅÆî¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡££Ê£±ÄÌ»»¥ê¡¼¥°£±£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¡Ê£´°Ì¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤È¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢½Ð¾ì¿ô°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì°Ê³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È£²£³Ç¯´Ö¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï£±£·Ç¯´Ö¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£·Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬»à¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤³¤Î¾ì¤À¤±¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ä¹¤¤´Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¿Í¤È´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤´Êó¹ð¤ËÎ±¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡£
¡¡£²£°£±£³Ç¯¤Î£±Ç¯´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¥×¥íÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ä¤ê£²»î¹ç¤â¡¢°ú¤Â³¤Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£³Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×