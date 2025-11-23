¾¼ÏÂ¥Ü¥Ö ¢ª º£¤Ã¤Ý¥Ü¥Ö¤Ø¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡ÛÀÚ¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¤³¤Ê¤ì♡¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¡×
¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¥Ü¥Ö¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢Ä¹Ç¯ÄêÈÖ¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë40¡¦50Âå¤Ï¡¢¡È¾¼ÏÂ¥Ü¥Ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª ¤É¤³¤«½Å¤¿¤¤¡¢¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤¹¤®¤ë¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤òº£¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¾åÉÊ¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¤ÇÃ¦¾¼ÏÂ¤ò³ð¤¨¤Æ¤ß¤Æ
¥Ü¥Ö¤òº£¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª @kitadani_koujiro¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¤Ê¤é¡¢¤¯¤ë¤ó¤È³°´¬¤¤Ë¤·¤¿ÌÓÀè¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¯Äø¤è¤¤¥·¥ã¥ì´¶¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤È¥Ùー¥¹¤È¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼ó¸µ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤³¤Ê¤ì¸«¤¨
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¤Ê¤é¡¢Â¨º£¤Ã¤Ý¤¯¹¤È´¤±¤¬³ð¤¦¤«¤â¡£¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤È±¼Á¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¡¢ÌÓÀè¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤È±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤é¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤âº£¤Ã¤Ý¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¾åÉÊ¤Ê¥ª¥êー¥Ö¥°¥ìー¥¸¥å¥«¥éー¤Ï¡¢½©Åß¤Î¥àー¥É¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Äø¤è¤¤½÷¤Ã¤Ý¤µ¤ò¹á¤é¤»¤ëÃ»¤á¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÃ»¤á¤Î¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤â¡ý @t.ikeda214¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ªー¥ÀーÂ¿¿ô¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¤Ï¡¢Ã»¤á¤Î¥ì¥ó¥°¥¹¤Ç¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤Î¥¨¥Ã¥¸¥£¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ó¤¬±£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Äø¤è¤¯½÷À¤é¤·¤µ¤ò¹á¤é¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¥°¥ìー¥¸¥å·Ï¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇòÈ±¤¬Ê¶¤ì¤ÆÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö
¥ì¥ó¥°¥¹¤Ï¤ä¤äÄ¹¤á¤Ç¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò»Ä¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¤Ï¡¢¿¤Ð¤·¤«¤±¤ÎÈ±¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡È¤ä¤ê¤¹¤®´¶¡É¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¹¤È´¤±¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡£ÌÓÀè¤ÏÈ©¤¬Æ©¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÈ´¤±´¶¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤½¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
writer:内山友里