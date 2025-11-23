俳優のエディ・マーフィ（６４）が映画「ドリームガールズ」でアカデミー賞を逃した際、怒りを感じていたと明かした。同作でアカデミー助演男優賞にノミネートされていたエディだが、映画「リトル・ミス・サンシャイン」の俳優アラン・アーキンに譲る結果となっていた。しかし、「普段行かない」アワードの式典に、ドレスアップして出席したにも関わらず、獲得できなかったことにがっかりしたそうだ。



【写真】ラブラブだけど、クールに２ショット

ネットフリックスのドキュメンタリー作「Ｂｅｉｎｇ Ｅｄｄｉｅ」でエディは「アカデミー賞でもなんでも受賞できなかったことは頭にきた。普段アワードに行かない自分が、わざわざドレスアップして行ったっていうのにね」「受賞できなかった時はいつもそうだ。『わざわざここまで来させたくせに』ってね。自宅にいられたのに。タキシードまで着てさ。なんて時間の無駄だって」と振り返った。



そんなエディだが、先日のザ・ハリウッド・リポーターとのインタビューの中では、賞などにはこだわっていないとして、「トロフィーを獲得すること」は考えもしないと語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）