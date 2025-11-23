元おニャン子クラブでタレントの渡辺満里奈(55）が23日、自身のインスタグラムを更新。高3の長男の弁当づくりが終わったことを報告した。



【画像】息子からのメッセージに母も感動の〝涙〟

「三連休いかがお過ごしですか？」と投稿。「先週金曜日、高3息子のお弁当が終了しました！」と報告し、「これまで、撮るほどのものではないしと写真は残していなかったのですが、最後の1週間くらい撮ってみようかなと5日間のお弁当を残してみました。」と記した。



「盛り付けも得意ではないし、レパートリーも少ないし、息子的にはテンション上がらないだろうなとか思ってました。それでも。」とつづり、手作り弁当の写真と息子からのメッセージを掲載。



「最後の日にメッセージが来た時はほろりと泣けた。」と明かし、「あとから冷静になった時、6年だけどな、とは思ったけど、そんな言葉をくれるとは思ってなかったから、作ってきてよかったなとしみじみ思いました。」と振り返った。



最後は「不恰好な母のお弁当。食べてくれてありがとうねーー！」とした。



渡辺は2005年にお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤と結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生している。



フォロワーからは「うちはありがとうのあの字もなかったでーす」、「言葉で感謝を伝えられる息子さんも素敵です」、「お疲れ様でした」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）