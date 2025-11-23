µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬7ÅÙÆ¹¾å¤²¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤âÃç´Öµ¤¸¯¤¦»Ñ¡Ä¼«¤é¤ÎÁ°¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤òÆ¹¾å¤²
¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÄ¹Ìî¤ÎÇØÈÖ¹æ7¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤«¤éÂ³¤¯ÄÌÏ©¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤Î¿ÍÊÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹Ìîµ×µÁ¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î¸µ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ7¡£¸ùÀÓ¤ò¤¿¤É¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë¤ÏÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í¸µ´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ê¤É¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï°úÂà¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£Ä¹Ìî¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÏÄ¹Ìî¤Î²ÖÂ«¤òÅÏ¤¹¤È¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É°ì¼þ¤ò½ª¤¨¤¿Ä¹Ìî¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¡£µÇ°»£±Æ¤Î¸å¡¢Æ¹¾å¤²¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²¬ËÜ¤Î¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Àè¤Ë²¬ËÜ¤ÎÆ¹¾å¤²¡£²¬ËÜ¤¬7ÅÙÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¸å¡¢¼«¤é¤âÃç´Ö¤Î¼ê¤Ç7ÅÙÂÎ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡þÄ¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃÞÍÛ³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÆüÂçÆþ¤ê¡£4Ç¯»þ¤Î06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·HondaÆþ¼Ò¡£08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢ÍâÇ¯1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢11Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢12Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢11¡Á13Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´Ý¤ÎFA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢85¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£