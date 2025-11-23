G20º£ÌëÊÄËë¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç´Ø·¸¶¯²½¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×½éÆü¤Ï¾Ð´é¤ÎÀÑ¶Ë³°¸ò¤âÆüÃæÀÜ¿¨¤ÏÌ¤¤À¼Â¸½¤»¤º
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëG20=¼çÍ×20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Îº£Ìë¡¢ÊÄËë¤·¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬µ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤¯Á°¤ËÃæ¹ñÂ¦¤ÈÀÜ¿¨¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÅþÃå°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¼óÇ¾¤é¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ÏG20¥µ¥ß¥Ã¥È½éÆü¡¢18¤Î¹ñ¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤È°®¼ê¤äÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤È¤ÏÊú¤¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç³Æ¹ñ¤È´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢23Æü¤â¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤È´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Îµ¡²ñ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
½éÆü¤Ï½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¤Ë¡¢2¿Í¤¬¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µ¢¹ñ¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤¬¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢º£²ó¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£