Åìµþ¡¦ÀÖºä½÷À»É½ý»ö·ï »ö·ïÁ°¸å¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÆþ¼ê¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤È½÷À¤¬2¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¸«¤Ä¤«¤ë¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À¤¬ÃË¤ËÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃË¤È½÷À¤¬2¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡×
Î¦¾å¼«±ÒÂâ2ÅùÎ¦Áâ¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¡£º£·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢40Âå¤Î½÷À¤Îº¸¤ï¤Ê¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¤ç¤¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ÇÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È½±¤ï¤ì¤¿½÷À¤¬2¿Í¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÅöÆü¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤«¤é¸½¾ì¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¡£JNN¤Ï¿·¤¿¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï3»þ´ÖÁ°¤Î¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¹õ¤¤Ë¹»Ò¤òÈï¤ëÃË¡£»ö·ïÁ°¤ÎÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»ö·ï¤«¤é¤ª¤è¤½20Ê¬¸å¤ÎÍÍ»Ò¡£Àè¤Û¤É¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁ´Â®ÎÏ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤ò¶Ê¤¬¤ê¡¢Î©¤ÁÁæ¤®¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï¹õ¤Î¾åÃå¤ÇÆ¨Áö¤·¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤ÇÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¿§¤Î¾åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¡£ÃóÆÖÃÏ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿»þ¤âÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¿§¤Î¾åÃå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÎÁ°¸å¤Ë¹õ¤Î¾åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£