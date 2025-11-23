¶õ¼ê¤Ç¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å ¡ª ÃË»Ò¸Ä¿Í ·Á¤Ç20ºÐ¤Î¿¹·ò»Ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤â¶â¡ÚÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¢£Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ Âç²ñ9ÆüÌÜ¡Ê23Æü¡¢ÅìµþÉðÆ»´Û Â¾¡Ë
¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È15¿Í¤¬¹ñÎ©¤ÎÂç´Ñ½°¤Î¤Ê¤«¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥¹
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤âÂç²ñ9ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¶õ¼ê¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í ·Á¤Ç¿¹·ò»Ê¡Ê20¡¢Î©Ì¿´ÛÂç¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¿¹¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç½é½Ð¾ì¤·¤¿Á°²ó¤Î¥«¥·¥¢¥¹¡¦¥É¡¦¥¹¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤Î·Á¤Ç¤âÆüËÜ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡£¤µ¤é¤Ë½÷»Ò¸Ä¿Í ·Á¤Ç¤ÏÁ°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾®ÁÒÎÃ¡Ê25¡¢ºë¶Ì¸©Î©ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»ºä¸Í¤í¤¦³Ø±à¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£1Æü¤Ç¶â¥á¥À¥ë2¤Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë1¤Ä¤È¤¤¤¦°Î¶È¤Ë²ñ¾ì¤âÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¿å±Ë¤ÎÃË»Ò400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤À°ñÎ´ÂÀÏº¡Ê31¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬¡¢4Ê¬30ÉÃ20¤Î1Ãå¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ñ¤Ï400m¼«Í³·Á¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡¢200m¼«Í³·Á¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢ÃË»Ò200m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¶â¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¡¢º£Âç²ñ4¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
4¥ì¡¼¥ó¤Î°ñ¤ÏºÇ½é¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤ò2ÈÖ¼ê¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Â³¤¯ÇØ±Ë¤®¤Ç¤Ï150m¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤·¤ÆÆÀ°Õ¤ÎÊ¿±Ë¤®¤Ç2°Ì°Ê²¼¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤Î¥¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¼«Í³·Á¤Ç¤âÆÈ±Ë¤òÂ³¤±1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£ÃË»Ò50mÇØ±Ë¤®·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¶â»ýµÁÏÂ¡Ê31¡¢¥á¥ë¥«¥ê¡Ë¤¬27ÉÃ33¤Ç3Ãå¤ËÆþ¤êÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Î¦¾å¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò400m¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³ÅÄ¿¿¼ù¡Ê28¡¢¤Ô¤¢¡Ë¤¬200m·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¡£Á°È¾¤Ï¾¯¤·½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»21ÉÃ61¤È¡¢¼«¿È¤Î»ý¤Ä¥Ç¥ÕÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Èõ¸ý¸÷À¹¡Ê25¡¢¾®³Ø´Û¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¤âÃË»Ò800m¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ç¤Ï¡¢ËÌÃ«¹¨¿Í¡Ê23¡¢Åìµþ¥Ñ¥ï¡¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¡Ü¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£¥Ç¥Õ¤È¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¤³¤È¡£Âè1²ó¤Ï1924Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯11·î15Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþÂç²ñ¤Ï100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¶ðÂô¶¥µ»¾ì¤òÃæ¿´¤Ë21¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢80¤ò¤³¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÌó3000¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·´î¤Ö¶õ¼ê½÷»ÒÃÄÂÎ·Á¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡£º¸¤«¤é¿¹¤³¤³¤íÁª¼ê¡¢¶â»ÒÍÛ²»Áª¼ê¡¢ÅòÂô°ªÁª¼ê
