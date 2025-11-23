ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥³¤ÉÍ¸ø±à¤ÇÍî¤ÁÍÕ¤Ê¤ÉÇ³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬6·ïÁê¼¡¤°¡ÄÊü²Ð¤«¡¡ºë¶Ì¡¦²³Àî»Ô¤Ç¤Ï¹©¾ìÁ´¾Æ
23ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ºë¶Ì¡¦²³Àî»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°1»þÁ°¡¢²³Àî»Ô¤Ç¡Ö¸Í·ú¤Æ½»Âð¤«¤é±ê¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É11Âæ¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¹©¾ì¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¤Ë¤¢¤ëËëÄ¥³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç22Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢Î©¤ÁÌÚ¤äÍî¤ÁÍÕ¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬6·ïÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÊü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£