²áµîºÇ¹â³Û¤Î5259Ëü±ß¡Ä¾¾ºåµí¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡Èº£Ç¯¤ÎNo.1¡É ÄÅ»Ô¤ÎÀºÆùÅ¹¡¦Ä«Æü²°¤¬Íî»¥
¡¡»°½Å¸©¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¾¾ºåµí¡×¤Îº£Ç¯¤ÎNo.1¤ò·è¤á¤ëÉÊÉ¾²ñ¤¬23Æü¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºå»Ô¤È¼þÊÕÃÏ°è¤Ç900Æü°Ê¾å»ô°é¤µ¤ì¤¿½Ð»º·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤»óµí¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢23Æü¤ÏÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿50Æ¬¤ÎÂÎ³Ê¤äÆùÉÕ¤¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÌÀÏÂÄ®¤ÎÃæÈø¶µ¾¼¤µ¤ó(64)¤¬°é¤Æ¤¿¡Ö¤«¤º¤ß¡×¤¬No.1¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¸á¸å¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¤Ç¡¢ÄÅ»Ô¤ÎÀºÆùÅ¹¡ÖÄ«Æü²°¡×¤¬¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë5259Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
