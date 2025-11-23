¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï18ºÐÂçÌîÎé²»¤µ¤ó¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¤ËÊú¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×
Âè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¡¦ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´¹ñÂç²ñ3°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢°ì¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÈäÏª¡£¹â¤¤Ä·ÌöÎÏ¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤ºÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£Ç°´ê¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï°ìÈÖ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¤ËÊú¤¤Ä¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤Ã¤¿º£¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¶¦±é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»¿¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤Ï²ìÍè¸¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤â¸«¤»¤¿¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ÇÆ´¤ì¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥°æ·å¹°·Ã¡Ê28¡Ë¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥ë¥¥ê¡¼¡¿¿ÏÍ£°¤Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡ÈÀèÇÚ¥é¥¤¥À¡¼¡É¡£¡Ö»ä¤âÂç³Ø¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥À¡¼Áü¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¤·¤¿¡£Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾Þ¼Ô¤¬¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ´¤ì¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£