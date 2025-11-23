Ž¢·¤Äì¤Î¸º¤êÊýŽ£¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÈ¯¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ÄÀ°·Á³°²Ê°å¤¬·Ù¹ðŽ¢Ï·¸å¤Ë¥è¥Ü¥è¥Ü²½¤¹¤ëÉÔ·ò¹¯¤Ê"Â¤Î·Á"Ž£¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÈÌî¾¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔÄ´¡¢Â¤Î¡Ö¥¢¡¼¥Á¡×¤¬²ò·è¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÂ¤ÎÄË¤ß¡×¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯Âç
¡ÖÂ¤¬ÄË¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤âÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¼£¤ë¤è¡×¤È·Ú¤¯Î®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÂ¡×¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ÈÂçÃÏ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂçÀÚ¤ÊÀÜÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¤Î¥±¥¢¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¿Ê¹Ô¤·¤ÆÊâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æüº¢¤Î¥±¥¢¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡ÖÂ¤ÎÄË¤ß¡×¤ò·Ú»ë¤»¤º¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Ç20Ç¯°Ê¾å¡¢À°·Á³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À°·Á³°²Ê¤Ï¡¢¹ü¤ä´ØÀá¡¢¶ÚÆù¤ä¿À·Ð¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤ÎÉý¹¤¤¾É¾õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤È¤ê¤ï¤±Â¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÂ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤òÊú¤¨¤¿Êý¡¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢»ä¤¬À°·Á³°²Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂ¤Î³°²Ê¡×¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Â¤Ë¤Ï100¼ïÎà°Ê¾å¤â¤Î¼À´µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÅª³Î¤Ë¿ÇÃÇ¤·¡¢¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë°å»Õ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÂ¤Î¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¡×¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤¿ÇÃÇ¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢ÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢Åö±¡¤Ë¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤é¤âÂ¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖÂ¤Î¼À´µ¤òÀìÌç¤Ë¿Ç¤ë°å»Õ¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤«¤é¼£ÎÅ¡¢¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿¼ê½Ñ¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë°å»Õ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤«¤é¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¿Í´Ö¤ÎÂ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢µÝ¾õ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤·¤¿¡Ö¥¢¡¼¥Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ü³Ê¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÌó7³ä¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÙ¨Ê¿Â(¤Ø¤ó¤Ú¤¤¤½¤¯)¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢·ÚÅÙ¤Î¤â¤Î¤«¤é½ÅÅÙ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¡×¤È¤«¡¢¤È¤¤Ë¡Ö¤«¤¯¤ìÙ¨Ê¿Â¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¡×¤ÏÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¹øÄË¤äÉ¨¤ÎÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊâ¹Ôº¤Æñ¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÄ»ù¤Î»þÅÀ¤Ç·¤¤òÍú¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÍ×Ãí°Õ
¿ÞÉ½1¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¤Ë¤Ï¡Ö½ÄÊý¸þ¤Î¥¢¡¼¥Á¡×¤È¡Ö²£Êý¸þ¤Î¥¢¡¼¥Á¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤ë¾×·â¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌò³ä¤ä¡¢ÃÏÌÌ¤ò½³¤êÊÖ¤¹¡Ö¥Ð¥Í¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Êâ¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¡¼¥Á¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ÖÙ¨Ê¿Â¡×¤Î¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÍçÂ¤ÇÊâ¤¡¢ÃÏÌÌ¤Î±úÆÌ¤òÂ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¤ÎÎ¢¤Î¾ðÊó¤¬Ç¾¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ü³Ê¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤éÃæ³Ø1¡¦2Ç¯À¸º¢¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Âç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Á¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÊâ¤»Ï¤á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç·¤¤òÍú¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·¤¤¬ÃÏÌÌ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤ËÂ¤Î¹ü³Ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¡¢¥¢¡¼¥Á¤¬½½Ê¬¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÙ¨Ê¿Â¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·¤¤ÏÂ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢À®Ä¹´ü¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÍçÂ¤ÇÊâ¤¯µ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¿Í¤Ï¼Ö¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¯µ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢ËÜÍè¤Î¹ü³Ê¹½Â¤¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¤ÊÆ²½¤·¤¿¿©À¸³è¤Ë¤è¤ëÈîËþ¤â¡¢Â¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë°ì°ø¤Ç¤¹¡£
¢£Á´¿È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¡È½ô°¤Îº¬¸»¡É
¡Ö¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¡×¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏÄã²¼¤äÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶ÚÎÏ¤ä¿ÙÂÓ¤Ç¹ü³Ê¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¤Ï¡¢Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¤Ï½ô°¤Îº¬¸»¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃåÃÏ¤Î¾×·â¤¬Ä¾ÀÜÂ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢Â¤Î¹Ã¤äÂ¼ó¤ËÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½Ä¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÎ¢¤Ë¤¢¤ëÂÄìç§Ëì(¤½¤¯¤Æ¤¤¤±¤ó¤Þ¤¯)¤¬²áÅÙ¤ËÄ¥¤ê¡¢¤½¤ÎÉÕÃåÉô¤Ç¤¢¤ë¤«¤«¤È¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¡ÖÂÄìç§Ëì±ê¡×¤È¤¤¤¤¡¢Êâ¤»Ï¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤¬·ãÄË¤ÇÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¢¤Î¶ÚÆù¤¬Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²£¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÂ¹üÆ¬(¤Á¤å¤¦¤½¤¯¤³¤Ã¤È¤¦)¡ÊÂ¤Î»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤¢¤ë¹ü¡Ë¤¬ÃÏÌÌ¤ÎÊý¤Ø²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÌÌ¤ò½³¤ëÆ°ºî¤ÎºÝ¤ËÃÏÌÌ¤ÈÅö¤¿¤ê¡¢¾®ÀÐ¤òÆ§¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¾×·â¤¬²Ã¤ï¤ë¤¦¤Á¤ËÈéÉæ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¿¥³¡Êç¦æó(¤Ù¤ó¤Á)¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂè2ìæ¡Ê¿Íº¹¤·»Ø¡Ë¤Îº¬¸µ¤Ë¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¡¢Âè1ìæ¡Ê¿Æ»Ø¡Ë¤Î²£¤äÂè5ìæ¡Ê¾®»Ø¡Ë¤Îº¬¸µ¤Ë¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¥¿¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À°·Á³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÃÏÌÌ¤ò½³¤ë¥Ð¥Í¤ÎÎÏ¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤ÈÂÎ¢¤Î¿À·Ð¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢Â¤Î»ØÀè¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂè3ìæ¤ÈÂè4ìæ¡ÊÂ¤ÎÃæ»Ø¤ÈÌô»Ø¡Ë¤Ë¤·¤Ó¤ì¤òÁÊ¤¨¤ëÎã¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼À´µ¤ò¡Ö¥â¡¼¥È¥óÉÂ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æâ¤¯¤ë¤Ö¤·¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ëÂº¬´ÉÆâ(¤½¤¯¤³¤ó¤«¤ó¤Ê¤¤)¤òÄÌ¤ëæú¹ü¿À·Ð¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æâ¤¯¤ë¤Ö¤·¤Î¸å¤í¤«¤éÂÎ¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¤·¤Ó¤ì¤äÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¡ÖÂº¬´É¾É¸õ·²¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤ò½³¤ëºÝ¤Î¥Ð¥Í¤ÎÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ò¶ÚÎÏ¤ÇÊä¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Î±ê¾É¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÈèÏ«¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¤Ï³°È¿Êììæ(¤¬¤¤¤Ï¤ó¤Ü¤·)¡Ê¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤¬ÆâÂ¦¤Ë¤¯¤Î»ú¤ËÆÍ½Ð¤¹¤ë¾õÂÖ¡Ë¤äÆâÈ¿¾®ìæ(¤Ê¤¤¤Ï¤ó¤·¤ç¤¦¤·)¡Ê¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤¬³°Â¦¤Ë¤¯¤Î»ú¤ËÆÍ½Ð¤¹¤ë¾õÂÖ¡Ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¾É¾õÁý°(¤¾¤¦¤¢¤¯)¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£·¤¤Î¸º¤ê¶ñ¹ç¤«¤é¤âÂ¤Î¾õÂÖ¤ÏÊ¬¤«¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¤Ï²Ù½Å¼´¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤Î½Å¿´¤¬¤º¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂ¼ó¤äÉ¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ô´ØÀá¤ä¹ø¤Ë¤Þ¤ÇÄË¤ß¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö´è¸Ç¤ÊÆ¬ÄË¤ä¤¦¤Ä¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Îã¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¶ñ¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÙ¨Ê¿Â¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï¡¢¿ÞÉ½2¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÊýË¡¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÆ§¤Þ¤º¤ËÃæ»Ø¤ÈÌô»Ø¤¬Âè2´ØÀá¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Ð¥¢¡¼¥Á¤¬Àµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·¤Äì¤Î¸º¤ê¶ñ¹ç¤âÙ¨Ê¿Â¤«¤É¤¦¤«¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Á¤Î¤Ê¤¤½ÅÅÙ¤ÎÙ¨Ê¿Â¤Î¿Í¤Ï¡¢ÂÄì¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤ÎÊ¬ÉÛ¤¬Àµ¾ï¤È°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·¤Äì¤Î¤¹¤ê¸º¤êÊý¤ËÆÃÄ§¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥¢¡¼¥Á¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î·¤Äì¤Ï¡¢¤«¤«¤È¤Î³°Â¦¤È¿Æ»Ø¤ÎÀè¡ÊÊììæÀí(¤Ü¤·¤»¤ó)¡Ë¤¬º¸±¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤«¤«¤È¤ÎÆâÂ¦¤äÂ¤Î»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ÎÃæ±û¤¬¤¹¤ê¸º¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½Å¾É¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÉô°Ì¤Î·¤Äì¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·¤Äì¤¬¿¿¤óÃæ¤«¤é¤¹¤ê¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤«¤È¤ÎÆâÂ¦¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿Æ»Ø¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢Í½ËÉ¤Ï¤Ç¤¤ë
¥¢¡¼¥ÁÄÙ¤ì¤ò´°Á´¤Ë¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎ¢¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¡¢¥¢¡¼¥ÁÄÙ¤ì¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²£¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤Î¶ÚÆù¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊììæÆâÅ¾¶Ú(¤Ü¤·¤Ê¤¤¤Æ¤ó¤¤ó)¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢½Ä¥¢¡¼¥Á¤ÎÄÙ¤ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¢¤Ë½ÄÊý¸þ¤ËÁö¤ë¶ÚÆù¡ÖÂÄì¶Ú¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°È¿Êììæ¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î´ØÀá¤¬¤¯¤Î»ú¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÆüº¢¤«¤é¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î7Æü¡Ë
µÈÌî ¾¢¡Ê¤è¤·¤Î¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë
ÆüËÜÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å
1965Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢1992Ç¯¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÀ°·Á³°²Ê³Ø¶µ¼¼Æþ¶É¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¡£ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÆîÉôÉÂ±¡°åÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢2003Ç¯¡¢µÈÌîÀ°·Á³°²Ê³«±¡¡£2011Ç¯¡¢°å³ØÇî»Î³Ø°Ì¼èÆÀ¡£¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î´ã¡×¡ÊNHKBS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤¸¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥Ô¤Õ¤ë¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØËÜÅö¤Ï¶²¤í¤·¤¤³°È¿Êììæ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔÄ´¡¢Â¤Î¡Ö¥¢¡¼¥Á¡×¤¬²ò·è¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡Øìû¹ü¹üÀÞ¤ÎÊÝÂ¸ÎÅË¡¤Î¸Â³¦¡Ù¡ÊÆî¹¾Æ²¡Ë¡¢¡Ø»ä¤Ï¤³¤¦¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê°å³Ø½ñ±¡¡Ë¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(日本整形外科学会認定専門医 吉野 匠)