½éÍ¥¾¡¤Î21ºÐ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡¡¤·¤³Ì¾¤Î¡ÖÀÄ¡×¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ´ú¤«¤é¡ÄÀï²ÒÆ¨¤ì2022Ç¯¤ËÍèÆü
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¤Î»òÇÕ¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î½éV¤Ï¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ç¤Ï24Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÂºÉÙ»Î¤Î10¾ì½ê¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿³È½Éô¤¬¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤ËÍ×ÀÁ¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ÂÀÄ¶Ó¡¡¿·Âç¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤¡¦¤¢¤é¤¿¡Ë¡Û
¡¡¡ùËÜÌ¾¡¦¥ä¥Ö¥°¥°¥·¥ó¡¦¥À¥Ë¡¼¥í¡£
¡¡¡ùÀ¸Ç¯·îÆü¡¡2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥ô¥£¥ó¥Ë¥Ä¥¡½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£
¡¡¡ù¥µ¥¤¥º¡¡1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢140¥¥í¡£
¡¡¡ù¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò¡¡8ºÐ¤«¤é¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡£ÁêËÐ¤â7ºÐ¤«¤é»Ï¤á¡¢2019Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÃæÎÌµé¤Ç3°Ì¡£
¡¡¡ùÍèÆü¡¡Êì¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯4·î¤Ë´ØÀ¾ÂçÁêËÐÉô1Ç¯¤Î»³Ãæ¿·Âç¤µ¤ó¤òÍê¤Ã¤ÆÍèÆü¡£
¡¡¡ù½éÅÚÉ¶¡¡ÊóÆÁ³Ø±à¤ÎÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é°ÂÌêÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ë¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢22Ç¯12·î¤ËÆþÌç¡£¸¦½¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ23Ç¯½©¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£
¡¡¡ù¤·¤³Ì¾¡¡»Õ¾¢¤Î¡Ö°Â¡×¤È¡Ö¶Ó¡×¡¢¡ÖÀÄ¡×¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ´ú¤«¤é¡£¡Ö¿·Âç¡×¤Ï»³Ãæ¤µ¤ó¤«¤é¡£
¡¡¡ù¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¡¡º£Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¡£½êÍ×9¾ì½ê¤ÏÎòÂå1°Ì¥¿¥¤¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·½ü¤¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¡£
¡¡¡ù½é¶âÀ±¡¡º£¾ì½ê3ÆüÌÜ¡¢Ë¾ºÎ¶¤ò·âÇË¡£Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ç¤ÏºÇÂ®¤Î12¾ì½êÌÜ¤Ç³ÍÆÀ¡£
¡¡¡ùÏ¢Â³2·å¾¡Íø¡¡¿·ÆþËë¤«¤é5¾ì½êÏ¢Â³¤ÏÎòÂåºÇÄ¹¡£
¡¡¡ù²ÈÂ²¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÉã¡¦¥»¥ë¥²¥¤¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥¹¥Ù¥È¥é¡¼¥¶¤µ¤ó¤È·»¡£
¡¡¡ùÆÀ°Õ¡¡²¡¤·¡¢±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£
¡¡¡ù¼ñÌ£¡¡Á¬Åò½ä¤ê¡¡¥µ¥¦¥Ê¡£
¡¡¡ù¹¥¤¤ÊÌ¡²è¡¡¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡£
¡¡¡ù¸ì³ØÎÏ¡¡ÆüËÜ¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ñ¸ì¤ò¾¯¤·ÏÃ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Ï¼þ°Ï¤â´Ø¿´¤¹¤ë¤Û¤É¾å¼ê¡£