¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×Fukase¤Î¥½¥íMV¤Ë¥»¥«¥ª¥ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬Áí½Ð±é!? ¡Ö¼Â¼Á¥ß¥Ë¥»¥«¥ª¥ï¡×
¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¦SEKAI NO OWARI¤ÎFukase¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ØBad Entertainment¡Ù¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ò¤É¤âÁí½Ð±é!? ¤ÎMV
Æ±¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎSaori¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼Â¤Ï¡Ä±þ±çÂâÄ¹¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î»ö¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±þ±çÂâÄ¹¤³¤È¡¢Saori¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢Fukase¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¼Â¤Ï±þ±çÂâÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡¢¡×¤ÈÆ÷¤ï¤»¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥é¥Ö¤µ¤ó¤È¥Ê¥«¥¸¥ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡ª¡×¡Ö¥»¥«¥ª¥ïFamily ChildrenÁ´°÷½¸¹ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢SEKAI NO OWARI¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬Áí½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¥«¥ª¥ïFamily ChildrenÁ´°÷½¸¹ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×Fukase¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè1ÃÆ¤Î³Ú¶Ê¡ØBad Entertainment¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢11·î21Æü¤Ë¸ø³«¡£¼«¿È½é¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
