¡ÚÀ¾Éð¡Û½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄøÈ¯É½¡¡2·î1Æü¤Ë»ÏÆ°¡¡°ì·³¤ÏµÜºê¸©¡¢Æó·³¡õ»°·³¤Ï¹âÃÎ¸©¤Ç¼Â»Ü
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï23Æü¤Ë2026Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì·³¤ÈÆó·³¡õ»°·³¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡£°ì·³¤ÏµÜºê¸©¤Ç¡¢Æó·³¡õ»°·³¤Ï¹âÃÎ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»²²ÃÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ì·³Æî¶¿¥¥ã¥ó¥×¡Û
´ü´Ö:2·î1Æü¡Á23Æü
µÙÍÜÆü:2·î4Æü¡¢9Æü¡¢13Æü¡¢19Æü
¾ì½ê:Æî¶¿Ãæ±û¸ø±àÌîµå¾ì(µÜºê¸©ÆüÆî»ÔÆî¶¿Ä®À¾Ä®1-1)
´ü´Ö:2·î1Æü¡Á25Æü
µÙÍÜÆü:2·î4Æü¡¢9Æü¡¢13Æü¡¢19Æü
¾ì½ê:½ÕÌîÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì(¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô½ÕÌîÄ®Ë§¸¶2485)