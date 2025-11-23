¡ÚµþÅÔ2R¡Û¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º»º¶ð ¥¯¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬6ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡
¡¡11·î23Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¯¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦À¶¿åµ×»ì¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£6ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥ë¥Õ¥¡¡¼¥À¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Âçº¬ÅÄÍµÇ·¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ô¥¨¥Ê¥ª¥ë¥«¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Ã«·é¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:54.0¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇµÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¾è¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¸¡¼¥¯¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ¡Ë¤Ï¡¢8ÃåÇÔÂà¡£
¡¡C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¯¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ï´°Á´¤ÊÆÈÁö¤Ç¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¡£4³ÑÀèÆ¬¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼ê±þ¤¨¤è¤¯°ìµ¤¤Ë¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¸¡¼¥¯¤Ï8ÃåÇÔÂà¡£
¥¯¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡¡2Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦À¶¿åµ×»ì¡Ë
Éã¡§¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º
Êì¡§¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
ÊìÉã¡§Trappe Shot
ÇÏ¼ç¡§¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à
À¸»º¼Ô¡§ÉÍËÜËÒ¾ì