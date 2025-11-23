1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç¡Ö400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡×¡ª Æü»º¤Î»Â¿·¡ÖMR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Á´Ä¹4.4m¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡È·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ë·Ý½ÑÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡ª ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥¨¥Þ¡¼¥¸¡×ÊÆ¹ñ¸ø³«¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¡©
e-POWER¤Î¸»Î®¤È¤Ê¤Ã¤¿MR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼
¡¡¶áÇ¯¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÏÅÅÆ°²½¤ÎÇÈ¤¬°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼¡À¤ÂåEV¤Î³«È¯¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2012Ç¯¤Î¡Ö¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥Þ¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡É¤ÎÆü»º¡Ö»Â¿·¡ÈMR¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê23Ëç¡Ë
¡¡Æ±Ç¯¡¢¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¨¥Þ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Áö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥«¡¼¥º¤Î¡Ö¥¨¥ô¥©¡¼¥é 414E¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¹ü³Ê¤Ë¤ÏVVA¡ÊVersatile Vehicle Architecture¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àºà¤òÀÜÃå¤·¤Æ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥ßÀ½¥·¥ã¥·¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥Ü¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1598kg¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4462.8mm¡ßÁ´Éý1953.3mm¡ßÁ´¹â1219.2mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2623.8mm¤È¡¢Äã¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ç¥ä¥«¡×¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´±Ç½Åª¤Ê¶ÊÀþ¤È¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤¬Í»¹ç¤·¤¿·Ý½ÑÅª¤ÊÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Äã¤¯¹½¤¨¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤«¤é³ê¤é¤«¤ËÎ´µ¯¤¹¤ë¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥·¥ë¡¢¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É³ÆÉô¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢¶õÎÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Þ¡¼¥¸¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ402bhp¡Ê300kW¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼EV¤òÅëºÜ¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼ÖÎØ¤òÄ¾ÀÜ¶îÆ°¤»¤º¡¢È¯ÅÅ¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï½ã¿è¤ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º¸±¦¤Î¸åÎØ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¶îÆ°¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤ß¤ÇEV¤È¤·¤ÆÌó48km¡Ê30¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áö¹Ô¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤ËÄ¾ÀÜÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¤µ¤é¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯ÅÅÍÑ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥¿¥¹À½1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÂÀÊ¸åÉô¤ËÅëºÜ¡£È¯ÅÅÀìÍÑ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢Ç³¾Æ¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢1500¡Á4000rpm¤Î²óÅ¾°è¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÊÑ´¹¸úÎ¨¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹¤ÎÄã¸º¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢0-60¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó96km¡¿h¡Ë²ÃÂ®¤Ï¤ï¤º¤«4.0ÉÃ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó480km¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ï55g¡¿km¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤òÃ£À®¡£½¾Íè¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹°ìÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤Ë¤Ï¡¢ÄãÃºÁÇ¼ÖÎ¾ÉáµÚÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤Îµ»½ÑÀïÎ¬°Ñ°÷²ñ¡ÊTSB¡Ë¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È»ñ¶âÄó¶¡¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆü»º¡Öe-POWER¡×¤Îµ»½ÑÅª¸¶ÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤ÎÌ¤Íè¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£