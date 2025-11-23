The Infiniti EMERG-E is physical proof of Infiniti's intention to produce a bold halo model befitting the brand's promise of Inspired Performance, and also signals an array of exciting new technologies that the brand will adopt in its quest to build dramatic and sustainable high performance cars. EMERG-E also provides a fresh expression of Infiniti's design language applied to a high performance, mid-ship sports car for the first time.

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

e-POWER¤Î¸»Î®¤È¤Ê¤Ã¤¿MR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼

¡¡¶áÇ¯¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÏÅÅÆ°²½¤ÎÇÈ¤¬°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼¡À¤ÂåEV¤Î³«È¯¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2012Ç¯¤Î¡Ö¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥Þ¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡É¤ÎÆü»º¡Ö»Â¿·¡ÈMR¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê23Ëç¡Ë

¡¡Æ±Ç¯¡¢¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¸µÁÄ¡¢Æü»º¡Öe-POWER¡×ÅëºÜ!? ¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ÖMR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤È¤Ï¡©

¡¡¥¨¥Þ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£

¡¡Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Áö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥«¡¼¥º¤Î¡Ö¥¨¥ô¥©¡¼¥é 414E¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¼ÖÂÎ¹ü³Ê¤Ë¤ÏVVA¡ÊVersatile Vehicle Architecture¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àºà¤òÀÜÃå¤·¤Æ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥¢¥ë¥ßÀ½¥·¥ã¥·¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥Ü¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1598kg¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4462.8mm¡ßÁ´Éý1953.3mm¡ßÁ´¹â1219.2mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2623.8mm¤È¡¢Äã¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£

¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ç¥ä¥«¡×¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´±Ç½Åª¤Ê¶ÊÀþ¤È¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤¬Í»¹ç¤·¤¿·Ý½ÑÅª¤ÊÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Äã¤¯¹½¤¨¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤«¤é³ê¤é¤«¤ËÎ´µ¯¤¹¤ë¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥·¥ë¡¢¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É³ÆÉô¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢¶õÎÏÀ­Ç½¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¥¨¥Þ¡¼¥¸¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ402bhp¡Ê300kW¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼EV¤òÅëºÜ¡£

¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼ÖÎØ¤òÄ¾ÀÜ¶îÆ°¤»¤º¡¢È¯ÅÅ¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï½ã¿è¤ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡º¸±¦¤Î¸åÎØ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¶îÆ°¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤ß¤ÇEV¤È¤·¤ÆÌó48km¡Ê30¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Áö¹Ô¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤ËÄ¾ÀÜÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¤µ¤é¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡¡È¯ÅÅÍÑ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥¿¥¹À½1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÂÀÊ¸åÉô¤ËÅëºÜ¡£È¯ÅÅÀìÍÑ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢Ç³¾Æ¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢1500¡Á4000rpm¤Î²óÅ¾°è¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÊÑ´¹¸úÎ¨¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹¤ÎÄã¸º¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢0-60¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó96km¡¿h¡Ë²ÃÂ®¤Ï¤ï¤º¤«4.0ÉÃ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó480km¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ï55g¡¿km¤È¤¤¤¦À­Ç½¤òÃ£À®¡£½¾Íè¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹°ìÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡³«È¯¤Ë¤Ï¡¢ÄãÃºÁÇ¼ÖÎ¾ÉáµÚÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤Îµ»½ÑÀïÎ¬°Ñ°÷²ñ¡ÊTSB¡Ë¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È»ñ¶âÄó¶¡¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¸½ºß¤ÎÆü»º¡Öe-POWER¡×¤Îµ»½ÑÅª¸¶ÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤ÎÌ¤Íè¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£