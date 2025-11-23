¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÇØ¤Î¹â¤¤½÷À¡×¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤¹¤¿¤á¤Î¿´ÆÀ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¼«Ê¬¤è¤êÇØ¤Î¹â¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À116Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤è¤êÇØ¤Î¹â¤¤½÷À¡Ù¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤¹¤¿¤á¤Î¿´ÆÀ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¿ÈÄ¹¤ò´ð½à¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤´±ï¤òÆ¨¤¹¤è¡×¤ÈÍ¡¤¹
¡ÖÀâ¶µ¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤È¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ù¤ï¤ì¤ë³Ð¸ç¤ÇÍ¡¤·¤Æ¤ß¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï²¡¤·¤Æ¤â°ú¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¾ì¹ç¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÃË¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¡×¤Ç¹¶¤á¤ë
¡ÖÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃË»Ò¤Ë¤Ï¼å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤»¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·´Å¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡Ö¥¥â¤¤¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²Ã¸º¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄã¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¹â¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Ä¤ÈÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Àè¤ËÊ¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥Ò¡¼¥ë¤òÁ¦¤á¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¤Ú¤¿¤ó¤³·¤¤·¤«Íú¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¸«¹ç¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁ¦¤á¤Æ¤ß¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤è¤ê¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤È½÷À¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¤¢¤¨¤Æ¤Î¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¶¯°ú¤Ë²¡¤·¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¤°¤¤¤°¤¤°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Õ³°¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË¤é¤·¤¯¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¤Æ¤ß¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤éºîÀïÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î½ÀÆð¤µ¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¿ÈÄ¹È´¤¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë
¡ÖÆÃ¤ËÆâÌÌ¤È¤«¡¢¹ÔÆ°¤È¤«¡¢¥»¥ó¥¹¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹â¿ÈÄ¹½÷À¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ç¤µ¤¨¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È»É¤µ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÌëÆ»¤ä°Å¤¬¤ê¤Ê¤É°ì¿Í¤ÇÊâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë
¡ÖÀäÂÐ¤Ë½±¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈÈºáÈ¯À¸Î¨¤Ê¤É¤Î»öÎã¤òµó¤²¡¢Àµ¤·¤¯ÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤Î¤â°¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û½Å¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¼å¤¤½÷À¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦
¡Ö¡Ø¹â¿ÈÄ¹¡á¶¯¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼é¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÃËÀ¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹¥Í¥¿¡×¤Ï²ñÏÃ¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤
¡ÖÇØ¤Î¹â¤¤½÷À¤Ï¿ÈÄ¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤ËË°¤Ë°¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¿ÈÄ¹¥Í¥¿¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¤ª¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÈò¤±¤¹¤®¤ë¤Î¤âÁê¼ê¤òµ¤¤Þ¤º¤¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÈÄ¹¥Í¥¿¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÍ§Ã£¤È¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯6·î2Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×116Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¡Ö¿ÈÄ¹¤ò´ð½à¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤´±ï¤òÆ¨¤¹¤è¡×¤ÈÍ¡¤¹
¡ÖÀâ¶µ¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤È¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ù¤ï¤ì¤ë³Ð¸ç¤ÇÍ¡¤·¤Æ¤ß¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï²¡¤·¤Æ¤â°ú¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¾ì¹ç¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃË»Ò¤Ë¤Ï¼å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤»¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·´Å¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡Ö¥¥â¤¤¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²Ã¸º¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄã¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¹â¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Ä¤ÈÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Àè¤ËÊ¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥Ò¡¼¥ë¤òÁ¦¤á¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¤Ú¤¿¤ó¤³·¤¤·¤«Íú¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¸«¹ç¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁ¦¤á¤Æ¤ß¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤è¤ê¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤È½÷À¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¤¢¤¨¤Æ¤Î¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¶¯°ú¤Ë²¡¤·¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¤°¤¤¤°¤¤°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Õ³°¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË¤é¤·¤¯¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¤Æ¤ß¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤éºîÀïÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î½ÀÆð¤µ¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¿ÈÄ¹È´¤¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë
¡ÖÆÃ¤ËÆâÌÌ¤È¤«¡¢¹ÔÆ°¤È¤«¡¢¥»¥ó¥¹¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹â¿ÈÄ¹½÷À¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ç¤µ¤¨¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È»É¤µ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÌëÆ»¤ä°Å¤¬¤ê¤Ê¤É°ì¿Í¤ÇÊâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë
¡ÖÀäÂÐ¤Ë½±¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈÈºáÈ¯À¸Î¨¤Ê¤É¤Î»öÎã¤òµó¤²¡¢Àµ¤·¤¯ÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤Î¤â°¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û½Å¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¼å¤¤½÷À¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦
¡Ö¡Ø¹â¿ÈÄ¹¡á¶¯¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼é¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÃËÀ¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹¥Í¥¿¡×¤Ï²ñÏÃ¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤
¡ÖÇØ¤Î¹â¤¤½÷À¤Ï¿ÈÄ¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤ËË°¤Ë°¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¿ÈÄ¹¥Í¥¿¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¤ª¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÈò¤±¤¹¤®¤ë¤Î¤âÁê¼ê¤òµ¤¤Þ¤º¤¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÈÄ¹¥Í¥¿¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÍ§Ã£¤È¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯6·î2Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×116Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº