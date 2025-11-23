¡Úµð¿Í¡Û¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬Ä¹Ìîµ×µÁ¤ËÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Öµ¢¤êºÝ¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥Ò¥Ã¥È¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤¬£²£³Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤ËÅÐ¾ì¡£ËÜµòÃÏ¤Ç°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹Åç»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢ÊÆ¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤«¤é¤ÏÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Á´Ê¸¡£
¡¡¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ç¤¹¡£¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½éÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¾¯¤·¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Ä¹Ìî¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Î»þ¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë½é¤á¤ÆÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¿Í¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤¬¥×¥í½é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥Ò¥Ã¥È¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²¿Ç¯¸å¤«¤ËÄ¹Ìî¤µ¤ó¤¬¥«¡¼¥×¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¡¢Í¥¤·¤µ¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤â¸½Ìò¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²ÈÂ²¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¿Í´ÖÀ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÎ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ä¹Ìî¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×