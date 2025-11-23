¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÎÞ¡Ö°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¡×°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢Â¼ÅÄ½¤°ì»á¡¢¿ûÌî¡¢ºäËÜ¤«¤é²ÖÂ«
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤¬£²£³Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÏËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ç°ÛÎã¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¤ÎÌ´¤Ï¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¾ìÆâ¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢Â¼ÅÄ½¤°ì»á¡¢¿ûÌî¡¢ºäËÜ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£