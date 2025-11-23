ÀÖ¿®¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¡Ä´µ¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¶ÛµÞÁö¹ÔÃæ¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬±¦¤«¤éÍè¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ 3ÂæÍí¤à»ö¸Î¤È¤Ê¤ê1¿Í¤¬¥±¥¬
¡¡23Æü¸áÁ°¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Î¹ñÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢´µ¼Ô¤òÈÂÁ÷Ãæ¤ÎµßµÞ¼Ö¤Ê¤É3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ1¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°9»þ10Ê¬¤´¤í¾¾ºå»ÔÁ¾¸¶Ä®¤Î¹ñÆ»23¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤òÈÂÁ÷Ãæ¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬¶ÛµÞÁö¹ÔÃæ¡¢ÀÖ¿®¹æ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢±¦Â¦¤«¤éÍè¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¤µ¤é¤ËÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤¤¤¿·Ú¤Î¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¤â¾×ÆÍ¤·¡¢·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ(62)¤¬ÏÓ¤Ë·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÏÊÌ¤ÎµßµÞ¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½10Ê¬ÃÙ¤ì¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÆÂÎ¤ÎÊÑ²½¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
