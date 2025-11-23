¡Ô75Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡ÕÏ·ÊÞ¥Ý¥ë¥ÎÀìÌç±Ç²è´Û¡ÖµþÅÔËÜÄ®´Û¡×¡¡¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤ËÌþ¤ä¤·¤È·Ý½Ñ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿3ÂåÌÜ´ÛÄ¹¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸ä³Ú¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²è¤ò´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸½Âå¡½¡½¤«¤Ä¤Æ¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¥Ý¥ë¥Î±Ç²è´Û¤¬¡¢µþÅÔ¤Ç¤Þ¤¿°ì¤Ä¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊÄ´Û¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ±Ø¤«¤é15Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¡¢³ûÀî¤òÅÏ¤Ã¤¿ËÜÄ®ÄÌ¤ËÐÊ¤àÏ·ÊÞ¥Ý¥ë¥Î±Ç²èÀìÌç´Û¡ÖµþÅÔËÜÄ®´Û¡×¡£10·î30Æü¡¢75Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ËË¬¤ì¤¿50Ç¯Íè¤Î¾ïÏ¢µÒ¡Ê85¡Ë¤¬»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¿·ºî¤¬Î®¤ì¤ëËè½µ¶âÍË¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÆàÎÉ¸©¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²è¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥Ý¥ë¥Î±Ç²è¤¬°ìÈÖ¡ª¡¡¤Û¤ó¤Þ¤ËËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÊÄ´Û¤ò¡Ö¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢3ÂåÌÜ´ÛÄ¹¤ÎÃ«¸ý¾´»á¡Ê63¡Ë¤À¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÊÄ´Û¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¡£Ä¹Ç¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤¬¸Î¾ã¤·¡¢¼Ú¶â¤·¤Æ¤âÊÖ¤»¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Ç¤¤ë¤À¤±Â³¤±¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤¬Ä¬»þ¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±´Û¤Ï1920¡ÊÂçÀµ9¡ËÇ¯¤Ë³«¶È¤·¤¿±Ç²è¾ïÀß´Û¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢Àï¸å¤Î1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯¡¢Ã«¸ý»á¤ÎÁÄÉã¡¦¸»»°»á¤¬ºÆ³«¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï2ÂåÌÜ´ÛÄ¹¤ÎÉã¡¦Ä÷°ì»á¤Î»þÂå¤ËË¬¤ì¤ë¡£Æü³è¥í¥Þ¥ó¥Ý¥ë¥Î¤Î¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿1971Ç¯¡¢À®¿Í±Ç²èÀìÌç¤Î±Ç²è´Û¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤ä²ÈÄíÍÑ¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥¤ÎÉáµÚÁ°¡£Äê°÷400¤ÎºÂÀÊ¤ÏÃËÀµÒ¤¿¤Á¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¼¢²ì¸©¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¾ïÏ¢µÒ¡Ê60¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏÎÁ¶â1000±ß¡£Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é°ìÅÙÆþ¤ì¤Ð¸áÁ°Ãæ¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¸«Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢µïÌ²¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥í¥Ó¥Ç¥ª¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤¢¤È¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë¥Ý¥ë¥Î±Ç²è¤Ï°ã¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤ä´¶³´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡3ÂåÌÜ¤ÎÃ«¸ý»á¤¬·Ñ¤¤¤À1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢±Ç²è»º¶È¤Î¿êÂà¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉáµÚ¡¢µÒ¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤â»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë»þÂå¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¡¡ËÜÄ®´Û¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î°ìÆü¡×¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
½÷À¤âÍè¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤¦¤º¤¤¤Æ¤Û¤Æ¤ëÌ¤Ë´¿Í¡Ù¡ØµÁÊì¤¿¤Á¤ÎÍð¹Ô ¥ì¥º¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤â¡Ä¡Ù¡ØÌ¤Ë´¿Í½÷¾ ¤¸¤å¤Ã¤Ý¤êÒú¤¨¤Æ¡Ù¤Î3ºîÉÊ¡£
¡ÖÀ®¿Í±Ç²è¤Ï3ËÜ¾å±Ç¤¹¤ë¡Ø¥×¥í¥°¥é¥à¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ù¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¥¦¥Á¤Ï¿ÍºÊ¤Ê¤é¿ÍºÊ¡¢¶ÛÇû¤Ê¤é¶ÛÇû¤ÈÆ±¤¸Ï©Àþ¤Î3ËÜÎ©¤Æ¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÆ±¤¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç±óÊý¤«¤é¤âÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£ºÇ½ª¾å±Ç¤Î3ºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø½Ï½÷¡Ù¡Ø¿ÍºÊ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃ«¸ý»á¡Ë
¡¡¤½¤¦ââ»ý¤òÇÁ¤«¤»¤ëÃ«¸ý»á¤À¤¬¡¢Éã¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤¿1970Ç¯Âå¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï»Ò¶¡¿´¤Ë²È¶È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ç¡Ø¤ªÁ°¤ó¤È¤³¡¢¥¨¥Ã¥Á¤Ê±Ç²è¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£¼«Âð¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Î¼õÉÕ¤ò²£ÀÚ¤ë¤Î¤ò¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡20Âå¤Ç·ëº§¤òµ¡¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÀ×¼è¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢±Ç¼Ì¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆÊÔ½¸µ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¡£30Âå¤À¤Ã¤¿1990Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼õÉÕ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤®¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÈË²Ú³¹¤¬»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¤äµþÅÔ±ØÁ°¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¶ÈÀÓ¤Ï²¼¤êºä¡£ÇÑ¶È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿¤Î¤ÏµÒ¤È¤Î¸òÎ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤¿¤ÀÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤È¤ÎµÁÌ³´¶¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤®¤ê¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ø·Æ¤¤¤Î¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ù¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿²È¶È¤¬¿Í¡¹¤ÎÌþ¤ä¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¼ã¤´ÛÄ¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥ë¥Î±Ç²è¤Î¼ÐÍÛ²½¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¾å±Ç¤Ç¤¤ëµìºî¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ÏÂ³¤¯¡£
¡¡´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦Éú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤Þ¤ÇÂ³¤¯¾¦Å¹³¹¤À¤Ã¤¿ËÜÄ®ÄÌ¤â¡¢¤³¤Î20Ç¯¤ÇÅ¹ÊÞ¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÈÎü¤ò¤ª¤í¤·¤¿¡£ËÜÄ®´Û¤â¡¢2003Ç¯¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤òÌó80ÀÊ¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¡¢Ìò½ê¤«¤é¡Ö¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½»Ì±¤«¤éÉÜ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢·ë¶É¤ÏÆý¼ó¤ò±£¤·¤Æ·Ç½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ý¥ë¥Î±Ç²è¤Ï»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ý½Ñ¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤«¤éÀ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ìÆâ¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÁÝ½ü¤·¡¢¥Ý¥ë¥Î±Ç²è¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬²÷Å¬¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£½÷À¤â°Â¿´¤·¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ê¨¤µ¯¤³¤ëÇï¼ê
¡¡ºÇ½ªÆü¡¢ËÜÄ®´Û¤Ë¤ÏÌó50¿Í¤ÎµÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¾å±Çºî¡ØÌ¤Ë´¿Í½÷¾¡¡¤¸¤å¤Ã¤Ý¤êÒú¤¨¤Æ¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦¹ÓÌÚÂÀÏº»á¡Ê64¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È±Ç²è¹¥¤¤Ç±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ±Ç²è¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·È¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¤È¤«Æþ¤ì¤¿¤Î¤¬À®¿Í±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÀ®¿Í±Ç²è¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À®¿Í±Ç²è¤À¤«¤é¥À¥á¤È¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹ÓÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½÷Í¥¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥ë¥Î±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÌò¼Ô¤ÏºÇ½é¤«¤é¾å¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿ËÜ¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÃÊ¡¹¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥³¥¤¥Ä¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´ÑµÒ¤â½÷Í¥¤¬À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÎÈ¤Ë¼«¤é¤ÎÌ´¤ä´õË¾¤ò°é¤à¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¾¡ØºÇ¸å¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀ®¿Í±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Îå¤ß¡¢±ÇÁüµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤·¡¢Êý¡¹¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿µÒ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ý¥ë¥Î±Ç²è´Û¤Ï¡¢¡ÖÊ¸²½¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¹ÓÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤¬¤Þ¤¿°ì¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¯¤ÆÀË¤·¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤âËÜÄ®´Û¤¬´ÑµÒ¸º¾¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢À½ºîËÜ¿ô¤Î¸º¾¯¡¢³¹¤Î²áÁÂ²½¡¢À¤´Ö¤Î²¹¤«¤¯¤Ê¤¤ÌÜ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ºÇ½ªÆü¡¢20»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¾å±Ç¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿20Ì¾¤Û¤É¤ÎµÒ¤ÏÀÊ¤òÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«¸ý»á¤¬Èâ¤ò³«¤±¤Æ¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄ´Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëþ°÷¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤µÒÀÊ¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎËÜÄ®´Û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Ã«¸ý»á¤¬Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥ë¥Î±Ç²è¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸ä³Ú¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£ºÇ¸å¤ÎÇï¼ê¤Ë¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë²Ð¾È¤ê¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯11·î28Æü¡¦12·î5Æü¹æ