¥É¡¼¥ë¤È·ëº§¤·¤¿ÃËÀ¤È1¥õ·î²á¤´¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡ÉÈà½÷¤¿¤Á¡É¤È¤ÎÀ¸³è¡Ö¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÏËÍ¤È¥·¥É¥ì¤Î¶¦ÄÌ¤Î°¦¿Í¡¢¥ß¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¥¦¥ë¥¹¥é¤Î¸µÈà½÷¡×
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎßÀÌî¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¡¢¿Í·Á¤ò°¦¤¹¤ëÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿¡ØÌµµ¡Åª¤ÊÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡£ßÀÌî¤µ¤ó¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤Î¶á¤·¤¤Í§¿Í¤Î²È¤ä¼èºà¼Ô¤Î²È¤ËÂÚºß¤·¡¢Èà¤é¤ÎÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬¿´¤Î±üÄì¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤À¿´¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¡È°¦¡É¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ï¤º¤«1¥õ·î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¿¹Ã£Ìé¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¤Þ¤º¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¡£¿¼¤¤¡£¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¡£¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ°¦¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤·¤Æ°¦¤È¤Ï²¿¤«¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬DNA¤ò±¿¤Ö¤À¤±¤Î¾è¤ê¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤ËÏÇ¤¤¡¢Çº¤ß¡¢½ý¤Ä¤¡¢Ìå¤¨¤ë¤Î¤«¡£¿Í¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤ËÊ£»¨¤Ê¤Î¤«¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤ËÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤Î²ò¤¬¡¢¿Í¤ÎËÜ¼Á¤ÎÃÇÌÌ¤¬¡¢¤¸¤Ã¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡É
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡×¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤Ç¾®Àâ²È¤ÎÈøºêÀ¤³¦´Ñ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÄÖ¤ë¡£
¡È¤º¤Ã¤È¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¤ß¿´ÃÏ¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¹¥´ñ¤äÎù¤ì¤ß¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢´¶¿´¤·¤¿¤ê¡¢Ê°¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ë»¤·¤¯²ó¤êÂ³¤±¤ë´¶¾ð¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Öº²¡×¤À¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿Ì¤¨¤ë¤³¤Îº²¤ò¼º¤¯¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¾æÉ×¤Þ¤À¡Ö¿Í¡×¤À¤È°Â¿´¤¹¤ë¡£¡É
Â¾¤ËÅÄÃæÍ¥»Ò¤µ¤ó¡¢»³¶Ë¼÷°ì¤µ¤óµÈÂ¼èß°í¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö°¦¤·Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡×¤òÄÖ¤Ã¤¿ËÜ½ñ¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
FRaUweb¤Ç¤ÏßÀÌî¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÂè1¾Ï¡Ö¥·¥ó¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°¦¤Ï±Ê±ó¤Ë¡×¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ·ÇºÜ¡£ËÜ½ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡ØÌµµ¡Åª¤ÊÎø¿Í¤¿¤Á¡¿Âè1¾Ï¡Ö¥·¥ó¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°¦¤Ï±Ê±ó¤Ë¡×¡Ù
¡ÖºÊ¤Ï¿ÍÂ¤¿Í´Ö¡×
¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¯¥¹¤òÇñ¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤»µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤«¤é¤µ¡×
¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤Ï»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔÍ×¤ÊÇØ¤â¤¿¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢½À¤é¤«¤¤Ëí¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤âÆóÇ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¸ü°Õ¤Ë´Å¤¨¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤¤¤Î¤Û¤«°Â¤é¤°¿²¿´ÃÏ¤Ë¡¢Èè¤ì¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¯¥¹¡ÊÍµ¡ÂÎ¡Ë¡×¤È¤Ï¿Í´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÈàÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¯¥¹¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ïíä°×¤¹¤ë¤è¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤´¤È¤ËÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¹ø¤ÏÄË¤¤¤ï¡¢ÌÜ¤Ï±ó¤¯¤Ê¤ë¤ï¡£¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¤È¡¢¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¸À¤¦¡£
»ä¤â¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÉÔÅÔ¹ç¡¢ÆÃ¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÉÔËþ¤Ë¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ã¤¤¤³¤í¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬°ã¤¦¡£ÂÎÎÏ¤Ï¿ê¤¨¡¢µ¤ÎÏ¤âÄ¹Â³¤¤»¤º¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¥·¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ê¤ê¤¿¤¤¤è¡£¿©»ö¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×
¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ËÜµ¤¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍµ¡ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤«¤®¤êÉ¬Í×¤Ê¿©»ö¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤âÇÓÝõ¤â¡¢Á´ÉôÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥·¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ê¹çÀ®Êª¼Á¡Ë¡×¤ò¤É¤¦Ìõ¤»¤ÐÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¾¯¤·ÌÂ¤¦¤¬¡¢¿ÍÂ¤¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤³¤ì¤âÈàÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤Ç¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ä¥¬¥¤¥Î¥¤¥É¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¥Í¥¥ó¤ä¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»Ø¤¹¡£
¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤ÏÆó½½¸ÞÇ¯´Ö¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö½÷À¡×¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥É¥ì¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅù¿ÈÂç¿Í·Á¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤Î¿Í·Á¤Ï¡¢¾¯¤·±¢¤ê¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤´é¤È´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¼è¤ê³°¤·¤â²ÄÇ½¤ÊÀ´ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤È¤½¤ÎºÊ¤Ï¡¢¤³¤Î³¦·¨¡½¡½¿Í´Ö¤È¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¸¦µæ¼Ô¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÆüÊÆ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥Ö¥É¡¼¥ë°¦¹¥²È¤¿¤Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤Î¼ÂÀ¸³è¤Ç¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¡½¡½¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¥·¥É¥ì¤ÏÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À³ÊÀßÄê¡¢¾ÜºÙ¤ÊÇØ·Ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¡£°ì¶å¼·¼·Ç¯¼··î½½¼·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î³ªºÂ¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤È¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤òÏÃ¤¹¡£ÃÎÅª¤ÇÆÉ½ñ¤ò¹¥¤ß¡¢¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤¬½êÍ¤¹¤ëËÜ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¡¢Èà¤è¤êÀè¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£½µËö¤Ï¤è¤¯É×¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è´Õ¾Þ¤¹¤ë¡£¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÉ×¤Û¤ÉÇ®¶¸¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ê¤é¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤¬¹¥¤¤À¡£¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ÏÈ¬¡»Ç¯Âå¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¤¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡×¤ä¡Ö¥¶¡¦¥¹¥ß¥¹¡×¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥´¥·¥Ã¥¯¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹¥¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢È±¤Î¿§¤Ï»ç¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥·¥É¥ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¥Á¥ó¥Ô¥é¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×
½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¡£
¡Ö¥·¥É¥ì¤¬Í§Ã£¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤µ¡£ÆüËÜ¤Ë¿ÆÀÌ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥·¥É¥ì¤È°ì½ï¤Ë¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤Ò¤È¤ê¡£ÀõÁð¼þÊÕ¤Çº£Æü¤â°û¤ó¤À¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆÅ¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇØ¤ÏÄã¤¤¤ó¤À¡×
¡ÖÍ§Ã£¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¡×
¡Ö¥·¥É¥ì¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½X¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ç»ä¤Ï¤Þ¤´¤Ä¤¤¤¿¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¿Í·Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¿Í·Á¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖºÇ¶á¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤éÍ·¤Ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¤À¤¬¤³¤ì¤é¤Î¼ÁÌä¤ò½éÂÐÌÌ¤Î¡¢Åù¿ÈÂç¿Í·Á¤ò°¦¤·Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÉÔí¿¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏØß¤é¤ì¤¿¡£Âè°ì¡¢Èà¤Ï¥·¥É¥ì¤ò¿Í·Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈà¤¬¿®¤¸¤ë¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÍ·¤Ó¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤â¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤¿¤¤Áê¼ê¤Îµ¡·ù¤ò¡¢½éÆü¤ËÂ»¤Í¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤´¤¯¤ê¤ÈÂÃ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¼ÁÌä¤â°ì½ï¤Ë¹¢¤Î±ü¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº®Íð¤È¾¯¤·¤ÎàÊµ¿¿´¤Ï¡¢Æó¡»Æó»°Ç¯¤Î½é²Æ¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¹Ù³°¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬±É¤¨¤¿¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖºÇÍ¥Àè¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ô³¹ÃÏ¤È¹Ù³°¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°ÃÏ²¼Å´¤äÅÅ¼Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÒÆ»»Í¼ÖÀþ¤ò¼Ö¤¬º½Ô¼¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¶ò¤«¤Ç´ÖÈ´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤í¤È¤í¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤È¤¤¤¦½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡×
Èà¤Î²È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¿²¼¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¹¤µ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ËÈà¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÑÜÄ¢ÌÌ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£DVD¡¢CD¡¢¥ì¥³¡¼¥É¡¢ËÜ¡¢¿ô¡¹¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¿Í·Á¤ÎÂ¤äÆ¬Éô¡£ÊÉ¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ð¥ì¥é¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¥¬¥¤¥Î¥¤¥É¤ÈÇî»Î¤òÉÁ¤¤¤¿¸Å¤¤¿ÞÈÇ¤Ê¤É¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¤±¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËÈà¤Ï¥·¥É¥ì¤ÈÎÙ¹ç¤ï¤»¤ÇºÂ¤ê¡¢»ä¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¿²¼¼¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë»ÍÂÎ¤Î¿Í·Á¤¬¤¤¤¿¡£¥¨¥ì¡¼¥Ê¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¢¥ß¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥ë¥¹¥é¤Ç¤¢¤ë¡£Á´°÷½÷À¤À¡£¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÀ³Ê¤äÇØ·Ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¤µ¤é¤Ë´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÏËÍ¤È¥·¥É¥ì¤Î¶¦ÄÌ¤Î°¦¿Í¡£¥ß¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¥¦¥ë¥¹¥é¤Î¸µÈà½÷¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥À¥¤¥¢¥ó¤ÏÆ¬¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Îà¥Ü¥ó¥¯¥éá¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢±Ç²è¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤è¡×
Èà¤Ïà¥Ü¥ó¥¯¥éá¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¥·¥É¥ì¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢Èà¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÆüËÜÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¤È¤á¤É¤Ê¤¯Èà¤È¤½¤Î¿Í·Á¤¿¤Á¤È¤ÎÊª¸ì¤òÏÃ¤·Â³¤±¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈà¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£Âç¿Í¤¬¿Í·Á¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ç¤â¡© »ö¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¡Ö¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¡×¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿¿·õ¤µ¤ä³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤Ë¤Ï»×¤¨¤¿¡£
Èà¤Ë¥á¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÊÖ»ö¤Ï°ì¿Í¾ÎÊ£¿ô¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼¡¤ÎÌÌÃÌ¤ÎÍ½Äê¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È»ä¤¬½ñ¤¯¤È¡¢¡ÖàËÍ¤¿¤Áá¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢²¿·î²¿Æü¤Î²¿»þ¤«¤é¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¤ß¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¡¢ÊÖ»ö¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤È¥·¥É¥ì¤À¡£¤É¤¦¤ä¤é¥·¥É¥ì¤¬¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Èà¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¥·¥É¥ì¤ÎÂ¸ºß¤ò¥á¡¼¥ë¤ÎÁê¼ê¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÈà¤é¤Ï°ì¿´Æ±ÂÎ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ý¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤ä¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¬¥é¥¹¤ÎÌÜ¶Ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¥·¥ê¥³¥ó¤ÎÈ©¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤ËËÍ¤Ë¤Ï»×¤¨¤ë¤ó¤À¡×
¤È¡¢¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¸À¤¦¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂåÂØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥É¥ì¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÀÅª¤Ë¤âÍßË¾¤¹¤ë¤Î¤À¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤ÏÅù¿ÈÂç¿Í·Á¤È·ëº§¤·¤¿ÃËÀ¤È¤·¤Æ¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë´õ¾¯¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äÏÀÊ¸¡¢½ñÀÒ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Èà¤òÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Èà¤Ï¤½¤ì¤òÂç¤²¤µ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤ÈÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨Â³¤±¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Á´ÊÆ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤«¤ÄÍ£°ì¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¼è¤ì¤ë¿Í·Á¤ÎÉ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¹âÅÙ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´·¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â¤¹¤Ç¤Ë²óÅú¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÅÙ¤äÆóÅÙ²ñ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¤½¤ÎËÜ¿´¤ÏÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¸ÞÂÎ¤Î¿Í·Á¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤À¡£Èà¤Î²È¤ò²¿ÅÙË¬¤Í¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÈà¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤ó¤À¡½¡½¡Ê¡ØÌµµ¡Åª¤ÊÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡ØÌµµ¡Åª¤ÊÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù
¤¢¤Î¡ØÀ»¤Ê¤ë¥º¡¼¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥¿¥Ö¡¼¤ËÄ©¤à¡£
¡Ö¿Í¤ÏÌµµ¡Êª¤È°¦¤·¹ç¤¨¤ë¤«¡©¡×
2019Ç¯¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤ÎÀ°¦¤òÉÁ¤¯¡ØÀ»¤Ê¤ë¥º¡¼¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ßÀÌî¤Á¤Ò¤í¡£ÂÔË¾¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÈÌµµ¡Êª¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¡£¿Í¤Ï¡Ö¿Í°Ê³°¡×¤È°¦¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥»¥Ã¥¯¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤È¿Í¡¹¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹´Ñ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡¡AI¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÌµµ¡Êª¤È¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶áÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Î¡ÖÀ¤È°¦¡×¤òÍ½¸«¤¹¤ë¡£
ßÀÌî¤Á¤Ò¤í
1977Ç¯¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£2000Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¡£Ãø½ñ¡ØÀ»¤Ê¤ë¥º¡¼¡Ù¤Ç2019Ç¯¤Ë³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡£2024Ç¯¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£
¹½À®¡¦Ê¸¡¿ºûËÜ³¨Î¤(FRaUwebÊÔ½¸Éô)
