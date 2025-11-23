È×¾å¤ÎÇ®Àï¡¡»³·Á¸©¿¦¾ì¡¦ÃÄÂÎÂÐ¹³¾´ýÂç²ñ¡¡½é½Ð¾ì¤Î¡Ö¤ª¤ÎD¸¦¡×¤¬Í¥¾¡
¿¦¾ì¤ä°¦¹¥²ñ¤Ê¤É¤Î¥Áー¥à¤¬¸©¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¦¡Ö¸©¿¦¾ì¡¦ÃÄÂÎÂÐ¹³¾´ýÂç²ñ¡×¤¬23Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¿·Ê¹¡¦»³·ÁÊüÁ÷¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ5¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤«¤é8¥Áー¥à24¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¹¥²ñ¤ä¾´ý¶µ¼¼¤Ê¤É¤ÎÃç´Ö¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Âç¾¤ÈÉû¾¡¢¤½¤ì¤ËÀèË¯¤Î3¿Í1ÁÈ¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤Ï¡¢11ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¤«¤é72ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ½Áª¥êー¥°3²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾å°Ì2¥Áー¥à¤¬·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î¡Ö¤ª¤ÎD¸¦¡×¤¬¸©¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£