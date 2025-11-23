Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤¨¤¨±Ç²è¤ä¤Ç¡£¸«¤Æ¤ä¡×¤ÈÂçºåÊÛ¤ÇPR¡¡±Ç²è¡ÖÉö¡×¤Ç¶¦±é¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡×¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÂç·¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÀÅô¼°¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÂçºåÊÛ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Ê¡»Î¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡ÊÂçºåÊÛ¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤ï¡£¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡×¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÂçºåÊÛ¤ÇÅú¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê³åºÓ¡£NHKÄ«¥É¥é¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡×¤Î»£±Æ¤Ç1Ç¯´ÖÂçºå¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊ¡¸¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Âçºå¡¢¥á¥Ã¥Á¥ã¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡£¥Û¥ó¥Þ¤ËÍè¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤ï¡£¤»¤ä¤Í¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿1000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ð¤Ï1896Ç¯12·î¤Ëº£¤Î±Ç²è¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÅê±Æ¼°±Ç²è¤Î¼Â¸³»î¼Ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î±Ç²è¶½¹ÔÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡»Î¤ÈÊ¡¸¶¤Ï12·î19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÉö¡×¡Ê¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¶¦±é¡£4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡×¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡×¡Ê98Ç¯¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÎÃ¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦·Ã¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿Îø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤ÈÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¤À¡£
¡¡ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¤Î2¼þÇ¯¡£¸µ¡¹¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤äÂÔµ¡¾ì¡¢º®»¨¤·¤¿Æ»Ï©¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¼Ö¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÉáÃÊ¤Ï¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢¥Î¥ó¥Ó¥ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¹¾ì¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ê¡»Î¤â¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÇÂçºå¤Ë2¥«·î´Ö¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÆñÇÈ¤Ï¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤³¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë³¹¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ê¡»Î¤Ï¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ç¥Þ¥¸¥á¡×¤ÈÊ¡¸¶¤òÉ¾¤·¡¢Ê¡¸¶¤Ï¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÅØÎÏ²È¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥Á¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¡ÊÇ¥Þ¥Í¤Ç¡ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤ÈÊ¡»Î¤â¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¡£Ç¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸«»ö¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Ï¡Ö¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë»×¤¦±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈPR¡£Ê¡»Î¤Ï¡ÖÎø°¦±Ç²è¤é¤·¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥Á¥ã¤¨¤¨±Ç²è¤ä¤Ç¡£¸«¤Æ¤ä¡×¤ÈÂçºåÊÛ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£