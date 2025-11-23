ËÌÀî·Ê»Ò¡¡Ì¼¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿·ºî¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¸ø³«¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Àä»¿¡Ö¥·¥Ã¥¯¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥×¥íÊÂ¤ß¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿·ºî¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÍÎÉþ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡È¹õ¤¤¼êÄó¤²¤¬Íß¤·¤¤¡É¤È¤Î¤³¤È¡×¤ÈÄ¹½÷¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿¥®¥ã¥¶¡¼¤ËºÆ¤ÓÄ©Àï¡£º£²ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¡£åºÎï¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¥®¥ã¥¶¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤ä¥Ý¡¼¥Á¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¼êºî¤ê¤·¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¼ê·Ý¤¬¥×¥íÊÂ¤ß¤Ç´¶Éþ¡ª¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£