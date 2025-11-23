¡ÖÉÕ¤¿Í¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¡×Í¥¾¡·è¤á¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡¡ÉÕ¤¿Í¤ÈÊú¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È´¶Æ°¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¤Î»òÇÕ¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î½éV¤Ï¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ç¤Ï24Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÂºÉÙ»Î¤Î10¾ì½ê¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿³È½Éô¤¬¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤ËÍ×ÀÁ¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÛÆâ¤ÎÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£½éÍ¥¾¡¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿Âç´Ø¾º¿Ê¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î¾º¿Ê¤Ê¤é¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¶×²¤½£¤Î19¾ì½ê¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë»Ë¾å1°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êì¹ñ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯4·î¤ËÍèÆü¡£¤½¤ì¤«¤éÌó3Ç¯¡¢21ºÐ¤Î²÷¿Ê·â¤ÇÊì¹ñ¤ËÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â´¶Æ°¤ÎÍò¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢»ÙÅÙÉô²°¤ËÌá¤ëºÝ¤Ë¡¢ÉÕ¤¿Í¤ÈÊú¤¹ç¤¦»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÉÕ¤¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â´¶Æ°¡£X¤Ç¤Ï¡ÖÉÕ¤¿Í¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö°ÂÀÄ¶Ó´Ø¤ÎÉÕ¤¿Í¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¤³¤Á¤é¤â¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉÕ¤¿Í¤âµã¤¤¤Æ¤ë¤Í¡£´ò¤·¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÉÕ¤¿Í¤µ¤ó¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤ó¡¡¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÕ¤¿Íµã¤¤¤Æ¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¡¢´¶Æ°¤¹¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£