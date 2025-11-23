¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Æ£ÇÈ¡¢147Ï¢¾¡¤Ë¡¡ÅìÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò¤ÎÃÄÂÎÀïV
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò53¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÄÂÎÀï¤ÎÅìÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò¥ê¡¼¥°Àï¤Î57¥¥íµé¤Ç2»î¹ç¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¾¡¤Á¤·¡¢2017Ç¯9·î¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò147¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¼ç¾¤È¤·¤ÆÆüÂÎÂç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤ËÆ¹¾å¤²¤ò¤µ¤ì¡ÖÀÄ½Õ¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÁÀ¤¦57¥¥íµé¤Ç¤Î3Âç²ñÌÜ¤Ç¡¢²ÝÂê¤Î¿²µ»¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÊÊâ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö53¥¥íµé¤È¤Ï°ã¤¦³ÑÅÙ¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£