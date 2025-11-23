¡Ú º´Ìî»üµª ¡Û¡¡±¦ÏÓÀÚÃÇ¤«¤é1Ç¯È¾¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë»²Îó¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå³¦¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁÛ¤¤
¸µ¶áÅ´¡¦ÃæÆü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º´Ìî»üµª¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦ÆÉÇäµð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú º´Ìî»üµª ¡Û¡¡±¦ÏÓÀÚÃÇ¤«¤é1Ç¯È¾¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë»²Îó¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå³¦¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁÛ¤¤
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°¥Åé¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«º£·î¤â½ªÈ×¤Ø¡¡¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶âÍËÆüÍ§¿Í¤È¥é¥ó¥Á¤Î¸åÌò½ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¡£¤½¤Î¸åµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¡£¤½¤¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²Îó¤·¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤½¤Î°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå³¦¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹Åè»á¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¤Ä¤ÄÌîµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤¦»×¤¤¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö°¥Åé¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤«¤¬¤äÌÓ¡Á¡¡ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡¡·ò¹¯Âè°ì¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë4·î30Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö2024/05/01 ´¶À÷¾É¤¬¿Ê¤ßÌÀÆü±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë»ö¤Ë¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼º¤ï¤ì¤¿±¦ÏÓ¡×¡Ö¤³¤ì¤âÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤¦»×¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¸µÍè¤¿¤À¤Î¶¯¤¬¤ê¡£¤Ê¤é¤ÐÌ¿¤¢¤ë¸Â¤ê¶¯¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¡£¤ä¤ë»ö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÌÜ°ìÇÕ¹³¤¤¤Ç¤ä¤ë¡£¡×¤È¡¢Æ®»Ö¤È¤â¤È¤ì¤ë»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯5·î½é½Ü¤Ë´¶À÷¾É¤Î°²½¤Ë¤è¤ë±¦ÏÓÀÚÃÇ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£6·î26Æü¤Ë¤Ï¿´Â¡ÊÛËì¾É¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÅ¾±¡¤·¡¢7·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤Î¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë°Ù¤Ë¸µ¤ÎÉÂ±¡¤ËºÆÅ¾±¡¡£8·î20Æü¤Ë¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Öº¸Åê¤²¤Î¥Ô¥Ã¥«¥êÅêË¡¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£¤·¤«¤·2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¹ø¤¬·ãÄË¤Ë¤ª¤½¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬¡ÖºÙ¶Ý´¶À÷¤Ë¤è¤ë±ê¾É¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ø¤ÎÇ¿¤ÎÀö¾ô¤¹¤ë°Ù¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î21Æü¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¤Î»Ïµå¼°¤Ç¡Öº¸Åê¤²¤Î¥Ô¥Ã¥«¥êÅêË¡¡×¤òÈäÏª¡£º£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û