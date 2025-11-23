Ê¡»ÎÁóÂÁ¡õÊ¡¸¶ÍÚ¡¢¤Ê¤ó¤Ð±ØÁ°¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ÄÂç´¿À¼¡¡°ÛÎã¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤µ¤¯Îö¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤¤ä¤Í¤ó¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬23Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤È¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì2¼þÇ¯¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò·ó¤Í¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ë¤®¤ï¤¦Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡¢Âçºå¹âÅç²°Á°¤ÎÌî³°¤Ë°ÛÎã¤ÎÌî³°¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¡ÄÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ëÊ¡»ÎÁóÂÁ¡õÊ¡¸¶ÍÚ
¡¡¥¿¥¤¥È¤ÊÇò¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÊ¡¸¶¤ò¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤ÎÊ¡»Î¤¬¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£´ØÀ¾ÊÛ¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡»Î¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£¡Ö¤à¤º¤«¤·¤¤¤ï¡¼¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´ØÀ¾ÊÛ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡×¤È¾è¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡ÊÉ¸½à¸ì¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤¬¤éÄ¾Á°¤ÎÍ½¹ð¤ÇÂçÀª¤Î´Ñ½°¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Âç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£Ê¡»Î¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÂçºå¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤¤ä¤Í¤ó¡ª¤Û¤ó¤Þ¤ËÍè¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢È¯¡£¡Öº£²ó¤Ï¡ØÉö¡Ù¤ÇÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÄ«¥É¥é¤Ç¤â1Ç¯´ÖÂçºå¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤Î³§¤µ¤ó¤Ëµ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ð¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î±Ç²è¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¶½¹ÔÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡×¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê¡»Î¡¢Ê¡¸¶¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿Ü±Ê·Ã¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤ÈÎø¿Í¤ÎÌÚ²¼°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ÎÅ·Ê¸¤ÎËÜ¤äË¾±ó¶À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Ä«¡¢°¡»Ò¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢·Ã¤Ï´ã¶À¤ò³°¤·¡¢È±¤òÊø¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¡¢·»¡¦¿Ü±ÊÎÃ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê½ä¤ê¹ç¤¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¶¦±é¤Ï¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢Travis Japan¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¤é¡£
