¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤âÄï¤¯¤ó¤â¥¿¥ß¡¼¥¿¥¤¥à¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤á¤¤á¤¼ó¤¬¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡³¨Æüµ¤ÇÌÀ¤«¤¹
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡Ö¥¿¥ß¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¨Æüµ¡×¤ÇÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥ß¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¨Æüµ¤«¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢³¨Æüµ¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
³¨Æüµ¤Ç¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥ß¡¼¥¿¥¤¥à¤È¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤·¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î¤³¤È¡£¼ó¤¹¤ï¤ê¤ä¿§¡¹ÎÉ¤¤¸ú²Ì¡¢¶ÚÆù¤ò¤¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤âÄï¤¯¤ó¤â¥¿¥ß¡¼¥¿¥¤¥à¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤á¤¤á¤¼ó¤¬¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¿¥Ã¤È¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ËÅÝ¤ì¤ëÁÐ»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¶¦¤Ë¡Ö¤Ä¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥¿¤¬¤»¤Ä¤Ê¥«¥ï¥¤¥¤¡¡ÌµÍý¤»¤º¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼¤Í¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
