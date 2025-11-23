°ÂÀÄ¶Ó¤¬µÕÅ¾¤Ç½é»òÇÕ¡ªË¾ºÎ¶¤òÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç·âÇË¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç½é¡¢Âç´Ø¤ËÁ°¿Ê¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¢£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¡Àé½©³Ú¡Ê23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡¢°Â¼£Àî¡Ë¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡¢Î©Ï²¡Ë¤òÁ÷¤êÅê¤²¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î»òÇÕ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤Ï12¾¡3ÇÔ¡£
23Ç¯9·î¾ì½ê¤Î½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢24Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÂºÉÙ»Î¤Î10¾ì½ê¤Ë¼¡¤°»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ÎÁá¤µ¡ÊÉÕ½Ð¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
14ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ11¾¡3ÇÔ¤ÇË¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡¢Æó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ÎÎ¾²£¹Ë¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Àé½©³ÚÅöÆü¤ËÂç¤ÎÎ¤¤¬º¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÌµÇ°¤ÎµÙ¾ì¤òÈ¯É½¡£
·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇË¾ºÎ¶¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬Ë¾ºÎ¶¤ÎÉÔÀï¾¡¡£¤³¤ÎÆü¡¢Àé½©³Ú¤Ï¤³¤ì¤è¤ê»°Ìò¤ÎÁ°¤Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎµÙ¾ì¤¬¾ìÆâ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬²ÖÆ»¤«¤éÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¾¡¤ÁÌ¾¤Î¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
°ÂÀÄ¶Ó¤ÏËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Ê28¡¢º´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤òÁê¼ê¤ËÄã¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ±¦¤Î²¼¼ê¤ò¼è¤êÆâÌµÁÐ¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ì¤ÇË¾ºÎ¶¤È°ÂÀÄ¶Ó¤¬12¾¡3ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÁ°Æü¤ËË¾ºÎ¶¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Ç²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë»Ä¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ·èÄêÀï¤Ç¤â²áµî3ÅÙ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ëË¾ºÎ¶¤òÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é·ã¤·¤¯Åö¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤Ë²ó¤ê¤³¤à¤è¤¦¤ÊÂÖÀª¤«¤éÁ÷¤êÅê¤²¤Ç·âÇË¡£¿·´ØÏÆ¤Î¾ì½ê¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
°ÂÀÄ¶Ó¤Ï3·î¤Î¿·ÆþËë¤«¤é4¾ì½êÏ¢Â³¤Î11¾¡¡£º£¾ì½ê¤Ï12¾¡¤Ç½éV¤òÃ£À®¤·¡¢Íè¾ì½ê¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¾ì½ê¤Î»°¾Þ¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤¬¼ì·®¾Þ¤Èµ»Ç½¾Þ¡Ê3ÅÙÌÜ¡Ë¤ÎW¼õ¾Þ¡£´ºÆ®¾Þ¤¬°ì»³ËÜ¡Ê32¡¢Êü¶ð¡Ë¤ÈÌ¸Åç¡Ê29¡¢²»±©»³¡Ë¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡¢°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬2ÅÙÌÜ¤Îµ»Ç½¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£