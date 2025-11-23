ÂÐÃæ¹ñ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëµ¡²ñ¤ËÂÐÏÃ¤ò¡×Î©·û¡¦ÌîÅÄ»á¡¡¡Ö¼óÁê¤ÎÍ¦¤ßÂ¤¬È¯Ã¼¡£¿¿°Õ¤È¸ø¼°¸«²ò¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼óÁê¤ÎÍ¦¤ßÂ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡£¿¿°Õ¤È¸ø¼°¸«²ò¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëµ¡²ñ¤ËÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëµ¡²ñ¤ËÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂÐÏÃ¤Î¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼óÇ¾´Ö¤â¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢½ÅÁØÅª¤Ë¿§¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂÐ±þ¤ò¤·¡¢¸í²ò¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ø·¸°²½¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÍ¦¤ßÂ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÏÃ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿°Õ¤ÈÆüËÜ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£