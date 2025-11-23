1Æü¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆÉ½ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×»Ò¤É¤â¤¬È¾¿ôÄ¶¡¢10Ç¯Á°¤«¤é1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¡Ä¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ»þ´Ö¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ï
1Æü¤ÎÃæ¤ÇÆÉ½ñ¤ò¡Ö¤·¤Ê¤¤¡Ê0Ê¬¡Ë¡×»Ò¤É¤â¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢10Ç¯Á°¤«¤é1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë¤Î¼ÒÆâ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ø¥Ù¥Í¥Ã¥»¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ù¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤ÈÆÉ½ñ»þ´Ö¤Î´ØÏ¢¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¥¹¥Þ¥Û»þ´ÖÊÌ¤ÎÆÉ½ñ»þ´Ö¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯7·î¡Á9·î¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Í¸ú²óÅú¿ô¤Ï1Ëü2242·ï¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢1Æü¤ÎÃæ¤ÇÆÉ½ñ¤ò¡Ö¤·¤Ê¤¤¡Ê0Ê¬¡Ë¡×¡Ê52.7%¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬È¾¿ôÄ¶¤È¤Ê¤ê¡¢10Ç¯Á°¡Ê2015Ç¯¡¢34.3%¡Ë¤«¤é1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÉ½ñ»þ´Ö¤Î¿ä°Ü¡×¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î³Ø¹»ÃÊ³¬¤Ç¤âÆÉ½ñ»þ´Ö¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¾®4À¸°Ê¾å¤Ç¸º¤êÉý¤¬Âç¤¤¯¡¢¡Ö1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÆÉ½ñ»þ´Ö¡×¤Ï2015Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾®4¡Á6À¸¤Ï¡Ö6.3Ê¬¡×¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡Ö5.9Ê¬¡×¡¢¹â¹»À¸¤Ï¡Ö4.9Ê¬¡×¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Î³Ø¹»ÃÊ³¬¤Ç¤â1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2015Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾®4¡Á6À¸¤Ç¤Ï¡Ö22.4Ê¬¡×¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡Ö51.9Ê¬¡×¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤Ï¡Ö42.5Ê¬¡×¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤ÈÆÉ½ñ»þ´Ö¤Î´ØÏ¢¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®4¡Á6À¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÆÉ½ñ»þ´Ö¤¬Ã»¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë¾®4¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ò¾®6¤Þ¤ÇÄÉÀ×¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤¬ÆÉ½ñ»þ´Ö¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡×¤ò¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®4»þ¤Î¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¾®6»þ¤ÎÆÉ½ñ»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ãæ1¤«¤éÃæ3¤ÎÄÉÀ×¡¢¹â1¤«¤é¹â3¤ÎÄÉÀ×¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤¬ÆÉ½ñ»þ´Ö¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢³ØÇ¯¤¬Äã¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡ÖÆÉ½ñ»þ´Ö¤Ë¤è¤ë¸ì×ÃÎÏ¤Î°ã¤¤¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®3¡¢¾®6¡¢Ãæ3À¸¤ÏÆÉ½ñ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤»Ò¤É¤â¤Û¤É¡¢¸ì×ÃÎÏ¤ÎÆÀÅÀ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¹â3À¸¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ½ñ»þ´Ö¤¬¡Ö30Ê¬¡×¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÆÀÅÀ539ÅÀ¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢°ìÄê¤Î»þ´Ö¤ÎÆÉ½ñ¤¬¸ì×ÃÎÏ¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÉ½ñ»þ´Ö¤Ë¤è¤ëÆÉ²òÎÏ¤Î°ã¤¤¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ3À¸¡¢¹â3À¸¤È¤â¤Ë¡¢ÆÉ½ñ»þ´Ö¡Ö5¡Á15Ê¬¡×¡Ö30Ê¬¡×¤ÎÁØ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÆÉ²òÎÏ¤ÎÆÀÅÀ¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö0Ê¬¡×¤ä¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤ÎÁØ¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤¬Äã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÄê¤Î»þ´Ö¤ÎÆÉ½ñ¤Ï¡¢ÆÉ²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¼«¿È¤Î³Ø¤Ó¤È¤Î´ØÏ¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ò¡Ö¤·¤Ê¤¤¡Ê0Ê¬¡Ë¡×ÈæÎ¨¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤Ï48.9%¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤Ï56.0%¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉáÃÊ¤Î³Ø¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤È´ØÏ¢¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÉ½ñ¤ò¡Ö¤·¤Ê¤¤¡Ê0Ê¬¡Ë¡×ÈæÎ¨¤Ï¡¢²ÈÄí¶µ°é¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÜ¤ä¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤Ï44.0%¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤Ï67.9%¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÆÉ½ñ¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆÉ½ñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆ±¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¡ÖAI»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ðÊó¤òÁª¤Ó¡¢°ÕÌ£¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¹Í¤¨¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¼«¿È¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤â¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤·¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë»×¹Í¤ä³Ø¤Ó¤ò¥¹¥Þ¥ÛÇ¤¤»¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢º£°ìÅÙ¡¢¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£