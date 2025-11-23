¡ÖÊÂ¤Ö¤È°µ´¬¡×¡Ö·Ò¤¬¤Ã¤¿¡×¾¯Ç¯´ü¤ÈÀÄÇ¯´ü±é¤¸¤¿àÆ±°ì¿ÍÊªá13ºÐ¡õ25ºÐÇÐÍ¥à¥ì¥¢2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸«»ö¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×
12Ç¯¸å¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤·Ñ¤®¡Ä
¡¡±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀÄÇ¯´ü¤È¾¯Ç¯´ü¤ò¹¥±é¤·¤¿à¥À¥Ö¥ë¹¬ÂÀá2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¸ø¼°X¡£¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È!¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ(¤´¤¦¤É¤óŽ¤25)¤È¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈø¾åâÃ½¨(¤Þ¤Û¤íŽ¤13)¤¬¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥ä¥¯¥¶¤Îµù»ÕŽ¥»°±º(´Ü¤Ò¤í¤·)¤È½Ð²ñ¤¦ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡¦¹¬ÂÀ¤òÈø¾å¤¬±é¤¸¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤¬12Ç¯¸å¤ËºÆ²ñ¤¹¤ëÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¹¬ÂÀ¤òâÃ±ÉÅÄ¤¬±é¤¸¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öµ®½Å¤ÊW¹¬ÂÀ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö2¿Í¤¬¸«»ö¤Ë¡¢¾¯Ç¯´ü¤ÈÀÄÇ¯´ü¤Î¹¬ÂÀ¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê12Ç¯¸åÁ°¡¢12Ç¯¸å¤Î¹¬ÂÀ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿(ÎÞ)¡×¡Ö2¿ÍÊÂ¤Ö¤È°µ´¬¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£