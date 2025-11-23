¡Ö¤ï¤Ã¤ë¤¤¾Ð´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×à¥ä¥ó¥¡¼ÎÏ»Îá¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î40ºÐÇÐÍ¥¡¢·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¡ÖÄ»È©¤¬¡ÄÁÇÅ¨¡×
´À¤ß¤É¤í¤Ç¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ëµð´Á¤òÇ®±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë(40)¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤¬¿·ºî¥É¥é¥Þ¤ÇµðÂç¤Ê²øÎÏÃË¤Ëà·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤éÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿»ÎÂ²¤¿¤Á¤¬¡¢ÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë»¦¤·¹ç¤¦¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¡¢Åìµþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë»þÂå·à¤Ç¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¥ÎÀ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·å³°¤ì¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢µðÂç¤ÊÉð´ï¤òÁà¤ëÎ©²ÖÍëÂ¢¡£¤¢¤´¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¡¢´À¤ß¤É¤í¤Ç¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡Ö¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêËÐ³¦¤ÎÆâËë¤òÉÁ¤¤¤¿Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡×¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»!¡Á¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç¤ÏÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤ÎÉ×Ìò¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¡ÖÄ»È©¤¬¡ÄÁÇÅ¨¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¡ª¡×¡Ö¤ï¤Ã¤ë¤¤¾Ð´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê2¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£