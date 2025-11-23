¡Ö¥´¥ë¥Õ¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÈÊ¿²¾Ì¾¸µÇ¯¡É¤Ë²Öºé¤¯¡¡ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤¬9Ç¯¤Ö¤êÉü³èV
¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ23Æü¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡þ7117¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤¬¡Ö67¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ëÄÍÅÄ
º£Âç²ñÁ°¤Þ¤Ç¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï70°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ¾ì¤«¤é¤ÎÉÔ¿¶¤Ç¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¡áQT¹Ô¤¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÇÉüÄ´¡£¥·¡¼¥É°Ý»ý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·àÅª¤ÊÉü³èÍ¥¾¡¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£3ÆüÌÜ¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥·¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÍÅÄ¤â¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Î1ÈÖ¤Ï3¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¡£¡Ö3ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ð¡¼¥Ç¥£Àè¹Ô¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ç¥£¤Ë¡Ø¥ª¥ì¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¸À¤¨¤¿¤éÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¡Ù¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤Î¤«¡¢6ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤²¼¤ê¤Î6¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÈÔ²ó¡£°ì»þ¤ÏËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡Ö¤¤Î¤¦¤â¤¤ç¤¦¤â3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼þ°Ï¤¬½ù¡¹¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÊø¤¹¤Ê¤«¡¢13¡¢14ÈÖ¤ÎÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÆÍ¤Êü¤·¡¢Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÃæ¤ÇÂÜ¡Ê¤â¤â¡Ë¤ò¤Ä¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²ÈÂ²¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ë¤â¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤ÊÎÞ¤ò¤½¤¦¤·¤Æ¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï¸«»ö¤Ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò¿¦¶È¤Ë¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Í¥¾¡¤Î2Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡×¡£¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À2¾¡ÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£º£¸å¤ÎÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö24Ç¯¤°¤é¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î»î¹ç¤Ç2¾¡ÌÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸½¾õ¤Ï¤³¤³¤Ç¤¹¡×¡£Àè¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âº£¤Î´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£ÄÍÅÄ¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£¡ÖÄ¹Ìî¤ÎÀèÇÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éº£¤Ï70ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤â¿È¶á¤Ë¥×¥í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢2012Ç¯¤«¤éÄ¹Ìî¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥´¥ë¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤«¤éÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡ÖÍÛÎ¼¡×¤«¤é¡Ö¤è¤ª¤¹¤±¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤â¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ø°ìÅÙ²þÌ¾¤¹¤ë¤È5Ç¯´Ö²þÌ¾¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦JGTO¤Îµ¬Äê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö45ºÐ¤Þ¤ÇÊ¿²¾Ì¾¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£²Ã¤¨¤Æº£µ¨¤«¤é¾®À¾µ®µª¤â¡Ö¤¿¤«¤Î¤ê¡×¤Ë²þÌ¾¡£Ê¿²¾Ì¾¤¬¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²þÌ¾¸µÇ¯¤Ë¾®À¾¤È°ì½ï¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®À¾¤Ï4·î¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡Ë¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¡Ø¤è¤ª¤¹¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¤éÁª¤ó¤ÀÌ¾Á°¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
