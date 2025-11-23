¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅJ3ºÇ²¼°Ì³ÎÄê Ê¡Åç¤Ë1-3 JFL2°Ì¼¢²ì¤È»ÄÎ±¤«¤±¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ø¡ÚJ3¥êー¥°Âè37ÀáÂ®Êó¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°Âè37Àá¤¬11·î23Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·×8»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ï¥Ûー¥à¤ÇÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¡¢1-3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÂÄÅ¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢J3ºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÂÄÅ¤ÏJFL(ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°)2°Ì¤Î¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤ÈJ3»ÄÎ±¤ò¤«¤±¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°Âè37Àá¡á°¦Âë¹°è¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¶¥µ»¾ì:4,169¿Í¡Û¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ1(0-1¡¢1-2)3Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É ¡Ú¾Â¡ÛÀîËô·ø¸ë ¡ÚÊ¡¡Û¾¾Ä¹º¬Íª¿Î,¾ëÄê´´Âç,¿¹¹¸ÂÀ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
»×¤¤¤ä¤ê,
Áòµ·,
¥Í¥¸,
À¸²Ö,
ÀÅ²¬,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾²ÃÈË¼