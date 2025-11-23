¿Íµ¤¤½¤¦¤Ê´Ö¼è¤ê¤¬¼Â¤ÏÍî¤È¤··ê¡© ºÇ¤âÇä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ö¼è¤ê¤È¤Ï¡ª¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¡Û
Çä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ö¼è¤ê¡¢Çä¤ì¤Ë¤¯¤¤´Ö¼è¤ê¤È¤Ï¡©
¿Íµ¤¤¬¹â¤½¤¦¤Ê´Ö¼è¤ê¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¡Ä¡Ä
½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä¥ê¥»ー¥ë¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¹¤µ¤äÎ©ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êª·ï¤Î¡Ö´Ö¼è¤ê¡×¤â¼Â¤Ï°Õ³°¤È½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÉô²°¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡×¤È¤¤¤¦´Ö¼è¤ê¤ÎÊª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2³¬°Ê¾å¤Î¥Õ¥í¥¢¤¬¼¼Æâ³¬ÃÊ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÊª·ï¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥ºÊª·ï¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÄÂÂß¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡£¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ê¤¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ö¿Í¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬¿É¤¤¡¢ÁÝ½ü¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬·ù¤À¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¿È¤Î¿Í¤Ï¥ï¥ó¥ëー¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½»Âð¥íー¥ó¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡¢¹â¤¯Çä¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤É¤ÎÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¾å¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¶á¤¯¤ÎÉô²°¤âÍ×Ãí°Õ¡£½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ°Õ³°¤È²»¤ä½ÐÆþ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ú¤Ã±Û¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ÎÊª·ï¤ÏÈò¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶ãÌ£¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤´Ö¼è¤ê¤Ï¡©
¥á¥¾¥Í¥Ã¥È
´Ö¼è¤ê¤Î´õ¾¯À¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï³¬ÃÊ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¤Ï¤à¤·¤í¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¡£
È¾ÃÏ²¼
È¾ÃÏ²¼Êª·ï¤È¤ÏÉô²°¤ÎÈ¾Ê¬¤¬ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ëÊª·ï¤Î¤³¤È¡£Éô²°¤òÈ¾ÃÏ²¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤µÀ©¸Â¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¾²ÌÌÀÑ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÇä¼çÅÔ¹ç¤Çºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£²Á³Ê¤¬°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¿»¿å¤Î´í¸±¤ä¼¾µ¤¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É½»¤àÂ¦¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢½»¤ßÂØ¤¨»þ¤ËÇäµÑ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£
¥ï¥ó¥ëー¥à
30㎡Ì¤Ëþ¤ÎÉô²°¤Ï½»Âð¥íー¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡¤ËÇã¤¦¿Í¤ÏÅê»ñÍÑ¤Î¥íー¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Åê»ñ¤òÌÜÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤ÏÍø²ó¤ê¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢Êª·ï¤ò°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤¬¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ï¥ó¥ëー¥à¤ÎÉô²°¤ÏÇäµÑ»þ¤ËÇã¤¤Ã¡¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼«ÂðÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ÏÉ¬¤º¡¢½»Âð¥íー¥ó¤Î¤Ä¤±¤é¤ì¤ë30㎡°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ÎÉô²°
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ÎÉô²°¤Ï¡¢¼«Æ°¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¤Î²»¤È¿¶Æ°¤¬24»þ´ÖÂ³¤¯¡£¤è¤Ã¤Ý¤É²»¤ä¿¶Æ°¤ËÌµÆÜÃå¤Ê¿Í¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿ー¡£ÇäµÑ»þ¤Ë¤âÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿Éô²°
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ÎÉô²°¤Û¤É¤Î²»¡¦¿¶Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆþµï»þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¡£
ºÇ¤âÇä¤ì¤ë´Ö¼è¤ê¤Ï3LDK¡¦70㎡¡ª
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÈÖÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë¿ô¤¬Â¿¤¤3LDK¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¿¥¤¥×¡£¡Ö´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤Ê¤¤¡¢¤è¤¯¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§² Í¿Í