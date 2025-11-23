ÀîºêF¤ÎGK°ÂÆ£½Ù²ð¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡¡¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì°Ê³°¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï23Æü¡¢GK°ÂÆ£½Ù²ð¡Ê35¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í17Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ï2009Ç¯¤ËÀîºêF¤ÎU¡½18¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¾ÅÆî¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿13Ç¯°Ê³°¤Ï¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï10»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀîºêF¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¹µ¤¨GK¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢º£Ç¯2·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥ÈÀï¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯5·î25Æü¤Î¥Ê¥Ó¥¹¥³ÇÕ1¼¡¥ê¡¼¥°ÀçÂæÀï°ÊÍè¡¢3191Æü¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì°Ê³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÄ¹¤¤´Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¿Í¤È´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç1Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¾ÅÆî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö2013Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¥×¥íÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£