ÆÁÅç¤¬ÂçµÜ¤Ë¾¡¤Á¼«Æ°¾º³Ê¤ËË¾¤ß¡¡ÁýÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°Àþ¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37ÀáÂè1Æü¡¡ÆÁÅç2¡½1ÂçµÜ¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡NACK5¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë
¡¡ÆÁÅç¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂçµÜ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£Á°È¾14Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢30Ê¬¤ËFW¥È¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¡Ê27¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MFÅÏÂçÀ¸¡Ê32¡Ë¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¡£34Ê¬¤ËFW¥ë¡¼¥«¥¹¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¡Ê27¡Ë¤¬·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏ¤Ï¡Ö¤³¤³¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»î¹çÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤º¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤À¤±¡£Æþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡£ÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤â¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬1500¿Í¤âÍè¤Æ¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Á°È¾ÂçÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾¡¤Á¼è¤í¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢µåºÝ¡¢Áö¤ë¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Ç¤¤¿¡£Á°Àþ¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¼éÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¼ó°Ì¡¦Ä¹ºê¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¾¡¤Ã¤Æ´ñÀ×¤òÁÀ¤¦¡£¡¡