¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ12¾¡3ÇÔ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¤Î»òÇÕ¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î½éV¤Ï¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤Ç¤Ï24Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÂºÉÙ»Î¤Î10¾ì½ê¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿³È½Éô¤¬¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤ËÍ×ÀÁ¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¤ÄÇÃ¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬Àé½©³ÚÅöÆü¤ÎÄ«¤ËµÙ¾ì¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¡¦¶×ºù¤ËÆâÌµÁÐ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ12¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎµÙ¾ì¤ÇÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤È¤Î·èÄêÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡·èÄêÀï¤Ç¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÄã¤¤ÂÎÀª¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Èº¸¤Ç¤Þ¤ï¤·¤ò¤Ä¤«¤à¤È²£¹Ë¤ò¸å¤í¸þ¤¤Ë¤·¡¢Á÷¤êÅê¤²¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¡£Àï²Ò¤ÎÊì¹ñ¤ØÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤¿21ºÐ¤Ï´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡´ÛÆâ¤ÎÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£Ë¾ºÎ¶¤Ë¤ÏÁ°Æü14ÆüÌÜ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç½éÂÐÀï¤«¤é¡È4Ï¢¾¡¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´ÛÆâ¤ÎÂç´¿À¼¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¢¤Þ¤êÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¡×½é¤á¤Æ¤Î»òÇÕ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿Âç´Ø¾º¿Ê¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î¾º¿Ê¤Ê¤é¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ç¤Ï¶×²¤½£¤Î19¾ì½ê¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë»Ë¾å1°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö»Õ¾¢¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆþÌç¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿21ºÐ¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦1¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Áá¤¯¤â²£¹Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢´ÛÆâ¤«¤é¤Ï¡È¤ª¤ª¡¼¡É¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£