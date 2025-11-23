¼íÌî±Ñ¹§¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡ÙËâË¡¾¯½÷¤Î°ÕÌ£¤Ë¶Ã¤¡Ö¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¡¡¤Û¤à¤é¤Ë¤âÈ¿±þ¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¼´¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡ÙÂè7ÏÃ¤¬¡¢ËÜÆü23Æü¤ËMBS¡¦TBS·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¤µ¤ì¤¿¡£Éû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÌ¤»ëÄ°¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤ä¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ëÊª¸ì¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼íÌî±Ñ¹§¤Î·ãÅÜ¥·¡¼¥ó¡ª¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡º£ºî¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ[Á°ÊÔ][¸åÊÔ]¤òÁ´11ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤·¡¢¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤Þ¤ÀÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î¸ø³«¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éû²»À¼´ë²è¤Ï¡¢¼íÌî¤¬½é¤á¤Æ¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢½é¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï1ÏÃ¤«¤éºÇ½ª11ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£Âè7ÏÃ¤Ç¤ÏÈþ¼ù¤µ¤ä¤«¤Î°ÇÍî¤Á¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤òµß¤ª¤¦¤ÈËâË¡¾¯½÷¤Ë¤Ê¤ë·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤É¤«¤¬¡¢¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤ÈËâË¡¾¯½÷¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤ÎÂÎ¤¬·ê¤À¤é¤±¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤à¤é¤¬¸½¤ì¤Æ¼íÌî¤Ï¡Ö¤Û¤à¤é¤µ¤ó¡ª¡©¡¡Ã¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Û¤à¤é¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤Þ¤É¤«¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡¡¤Û¤à¤é¤Á¤ã¤ó¡¢Ã¯¡ª¡©¡¡¤³¤Î»þ´Ö¼´¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤ÈºÆ¤Ó¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤¬¡ÈËâË¡¾¯½÷¡É¤Î°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À¤È¡Ä¡ª¤³¤ï¤Ã¡ª¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡¢Ëâ½÷¡©¡¡ËâË¡¾¯½÷¤Î¹Ô¤¯Àè¤¬Ëâ½÷¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡¡¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
