¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤«¤é¡¢µ¨Àá¤Î¿¢Êª¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·µ¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´ë²è¡ÖÇÇ¡¢¿Ñ»á¤È½ä¤ë»Íµ¨¡×¤Î11·î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬22Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¶ä°É¡ß°¤Â¿ÈÞ¡¦Î¤¼ùÈÞ¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê½©¤ÎÌÚÏ³¤ìÆü¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ß¤¢¤¦ºß¤ê¤·Æü¤Î2¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºß¤ê¤·Æü¤Î°¤Â¿ÈÞ¡õÎ¤¼ùÈÞ¤¬¤Û¤Û¾Ð¤ß¤¢¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶ØPV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆÇ¤ÈÌô¤Ë°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¤ò»ý¤ÄÌô²°¤ÎÌ¼¡¦ÇÇ¡Ê¥Þ¥ª¥Þ¥ª¡Ë¤È¡¢ÆæÂ¿¤Èþ·Á¤ÎÕá´±¡¦¿Ñ»á¡Ê¥¸¥ó¥·¡Ë¤¬¡¢µÜÃæ¤Ç¼¡¡¹¤È´¬¤µ¯¤³¤ëÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÆæ²ò¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£¸¶ºî¤ÏÆü¸þ²Æ»á¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤·¤Î¤È¤¦¤³»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î4Æü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´üºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¡¢Â³ÊÔÀ©ºî·èÄê¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¤³¤È¤·6·î22Æü¤ÇÂè1¾Ï¤¬1Ç¯¤ò¤á¤°¤ê°ìÅÙËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢¹¥É¾¤Ë¤è¤ê7·î¤«¤éÂè2¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÀÄ´Û¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡11·î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½©¤Î½À¤é¤«¤ÊÆüº¹¤·¤ÎÃæ¡¢¿§¤Å¤¤¤¿¶ä°É¤ò½¦¤¤Èù¾Ð¤ß¤¢¤¦°¤Â¿ÈÞ¤ÈÎ¤¼ùÈÞ¡£°¤Â¿ÈÞ¤¬¤Þ¤À½ÊÈÞ¤È¤·¤Æ¸åµÜ¤Ë¤¤¤¿º¢¤Îºß¤ê¤·Æü¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÎ¢¤Ë¿Í´Ö¤Î°¦Áþ¤¬±²´¬¤¯¸åµÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÂ¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆX¤Ç¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç5¿Í¤Ëº£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
