½éÍ¥¾¡¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡¡Âç´Ø¾º¿Ê³Î¼Â¤Ë¤â¡Ö¤â¤¦£±¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤¬¤¢¤ë¡×»òÇÕ¤Î½Å¤µ¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê½Å¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹ËË¾ºÎ¶¤ò²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¡£ÎòÂå£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·´ØÏÆ¤Ç¤Î±É´§¤Ç¡¢Íè¾ì½ê¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£´¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ÏÇ¯£¶¾ì½êÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß£±°Ì¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·½ü¤¯¡Ë¤Î¶×²¤½£¤ÎÆ±£±£¹¾ì½ê¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤êºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯²¼¤«¤éÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·èÄêÀï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤¬¤È¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡·èÄê¤Î½Ö´Ö¤Î´¿À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾¯¤·¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢ÉÕ¤¿Í¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¤Ï¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»òÇÕ¤Î½Å¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê½Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ÛÆâ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Á°¤ÎÍèÆü¤«¤é°ìµ¤¤Î½ÐÀ¤¡£¡Ö»Õ¾¢¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿·ÆþËë¤«¤é£µ¾ì½êÏ¢Â³£²·å¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤â³Î¼Â¤Ë¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦£±¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¾ì½ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤Ï²£¹Ë¤Î±Ô¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯ÇØ¸å¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Á÷¤êÅê¤²¤ÇÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÐË¾ºÎ¶¤Ï£´Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£½êÍ×£±£´¾ì½ê¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤ÏÎòÂå£²°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡££²£±ºÐ£¸¥±·î¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÎòÂå£´°Ì¤ÎÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£