COP30¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×µ½Ò¸«Á÷¤ê¡Ä»ºÌý¹ñ¤Ê¤É¤ÎÈ¿ÂÐ¼õ¤±ºï½ü¡¡ÅÓ¾å¹ñ¸þ¤±»ñ¶â¡Ö2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3ÇÜ¡×
¹ñÏ¢¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö²ñµÄ¡áCOP30¤Ï22Æü¤Ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ½Ò¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿COP30¤Ï¡¢22Æü¤Ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤²¹¾å¾º¤ò1.5ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½é´ü¤ÎÁð°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸¸À¤Ï¡¢»ºÌý¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¤Æºï½ü¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÊ¸½ñ¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÓ¾å¹ñ¸þ¤±»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤¹¤ëÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Î°Æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3ÇÜ¡É¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤«¤é¤Ï¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤ÎCOP¤Ï2026Ç¯¡¢¥È¥ë¥³¤Ç³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£